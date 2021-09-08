Стало известно о состоянии детей, пострадавших при взрыве в Ногинске

Жизни двух девочек, пострадавших при взрыва газа в жилом доме в Ногинске, ничего не угрожает. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале.

Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва двух девочек в возрасте пяти и 10 лет. Детский омбудсмен Подмосковья сообщила, что обошлось без тяжелых травм. Их жизни ничто не угрожает.

«Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести. Девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу», — рассказала Мишонова.

Взрыв газа произошел в ногинской девятиэтажке утром 8 сентября. Это привело к обрушению на втором, третьем и четвертом этажах. Многие квартиры повреждены, восемь полностью разрушены. По последним данным, пострадали восемь человек. Их госпитализировали в Ногинскую ЦРБ. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Продолжаются спасательно-поисковые работы.

Момент взрыва попал на видео.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать людям всю необходимую помощь.