Губернатор Воробьев прибыл на место взрыва газа в Ногинске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Ногинск, где сегодня утром в одном из жилых домов взорвался газ. Глава региона осмотрел территорию и оценил масштабы.

Андрей Воробьев пообщался с жительницей дома, узнал о том, что необходимо эвакуированным людям. Сейчас он отправится в госпиталь к пострадавшим.

Жительница дома рассказала губернатору, что на первом этаже снимали квартиру две девушки. Но в момент взрыва дома их не было.

Ранее губернатор поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину оказать всею необходимую помощь людям. После произошедшего жители до сих пор напуганы, у многих повреждены окна, автомобили. Их некоторых квартир вылетели личные вещи.

Газ взорвался в ногинской девятиэтажке утром 8 сентября. В результате произошло обрушение на втором, третьем и четвертом этажах. Многие квартиры повреждены, восемь полностью разрушены. Также в соседнем доме вылетели оконные рамы, разбились стекла. По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе два ребенка. Их госпитализировали в Ногинскую ЦРБ.

Причины взрыва еще не известны. Региональная прокуратура уже начала проверку, СК возбудил уголовное дело.