Вице-губернатор Хромушин назвал предварительную причину взрыва в жилом доме в Ногинске

В жилом доме в Ногинске причиной взрыва мог стать бытовой газ, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Эта версия у властей пока основная.

«Скорее всего, бытовой газ. Пока это основная версия, дальше будет разбираться правоохранительный блок», — сообщил Хромушин в эфире телеканала «Россия 24».

Утром 8 сентября в одном из жилых домов Ногинска произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали восемь человек. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. При взрыве погибли мужчина и женщина, сообщили в СКР, но власти Подмосковья это не подтверждают.

Жителей дома, в котором произошел взрыв, эвакуировали. Их расположили в ближайшем детском саду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа и оказать всю необходимую помощь людям.