Около 30 волонтеров прибыли на помощь жителям дома в Ногинске, где произошел взрыв

На месте взрыва в жилом доме в Ногинске работают около 30 волонтеров. Они участвуют в мониторинге проблем эвакуированных жителей.

Жители дома, которых эвакуировали и расположили в детском саду, могут по любому вопросу обратиться к волонтерам. Об этом рассказала «360» руководитель волонтерского корпуса Богородском городского округа Серебрякова Наталья.

«Также группа волонтеров находится на месте происшествия. Каждые 10 минут мы включаем через громкоговоритель запись с информацией о месте эвакуации. Волонтеры всех желающих ведут до нужного места, помогают расположиться в месте эвакуации», — добавила она.

Утром 8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме. Это привело к обрушению на втором, третьем и четвертом этажах. По предварительным данным, повреждены 24 квартиры. На данный момент известно о восьми пострадавших, один из которых находится в реанимации. Всех госпитализировали в ногинскую больницу. Среди пострадавших несколько детей, они не получили серьезных повреждений. Эвакуированных из дома жителей расположили в ближайшем детском саду.