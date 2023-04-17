Общество 17 апреля 2023, 09:21 Костомарову придется перенести несколько операций перед протезированием — СМИ ТАСС: Костомарову сделают несколько операций перед протезированием РИА «Новости»

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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшилось, но спортсмена ждет несколько операций перед протезированием. Об этом ТАСС сообщил источник.

Российский фигурист, по данным источника, хочет покинуть стены больницы «самостоятельным человеком», однако впереди у него долгий путь восстановления. После операций и протезирования Костомарову предстоит реабилитация.

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«Он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Костомарову придется провести в больнице два-три месяца. Пока показатели спортсмена в норме, под руководством врачей он делает восстановительные упражнения. Главный христианский праздник Пасху Костомаров отпраздновал в окружении родных и близких в медучреждении.

Напомним, в реанимацию с пневмонией Костомаров попал 10 января. Состояние фигуриста было тяжелым, его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. У спортсмена развился сепсис, хирурги были вынуждены ампутировать Костомарову обе стопы, а затем появилась информация и о возможной ампутации кистей рук.

Недавно стало известно, что Костомаров идет на поправку и даже пользуется социальными сетями. В первой половине апреля Костомаров поздравил бывшую партнершу в танцах на льду Татьяну Навку с днем рождения.