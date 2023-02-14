Эксклюзив 14 февраля 2023, 00:55 Фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук — источник Источник «360» фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук РИА «Новости»

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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник «360».

Как стало известно ранее, пальцы на руках спортсмена почернели и перестали двигаться. Костомаров дал согласие на их ампутацию, если не получится восстановить кровообращение и некроз будет угрожать его жизни.

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Роман Костомаров уже почти месяц находится в больнице под пристальным наблюдением врачей. Спортсмена госпитализировали с подозрением на пневмонию. У него начались проблемы с сердцем, две недели фигурист находился в коме. Из-за тяжелого состояния спортсмен был на ЭКМО. Позже стало известно, что у Костомарова развилась гангрена — ему ампутировали левую стопу, а на правой удалили пятку и несколько пальцев. Операция прошла 6 февраля.

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Жена Костомарова Оксана Домнина сообщила, что врачи делают все возможное и невозможное для спасения его жизни. Женщина также поблагодарила поклонников за поддержку. Эти слова Домнина написала в публикации ко дню рождения Костомарова.