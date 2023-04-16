16 апреля 2023, 19:44
Окружение Костомарова назвало улучшение самочувствия фигуриста пасхальным чудом
РБК: состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова стало лучше на Пасху
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова значительно улучшилось. Об этом сообщил РБК источник в окружении фигуриста.
По его словам, Костомаров празднует Пасху в окружении семьи и друзей в больнице. Фигуриста недавно навестили его дети.
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«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью. Сейчас он чувствует себя хорошо», — отметил собеседник издания.
Фигурист Роман Костомаров начал садиться на кровать без посторонней помощи. Сейчас спортсмен продолжает восстанавливать мышцы, и в процессе намечается прогресс.
Костомарова готовят к протезированию. В больнице он проведет еще два-три месяца. Официально эти данные близкие олимпийского чемпиона пока не подтвердили.
Роман Костомаров попал в больницу 10 января в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него пневмонию. Потом его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Позже эту процедуру отменили.
В начале февраля СМИ писали, что спортсмену пришлось ампутировать обе стопы, а в марте — пальцы левой руки.
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Роман Костомаров
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