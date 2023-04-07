Общество 07 апреля 2023, 11:13 Стало известно, сколько еще Костомаров пробудет в реанимации ТАСС: Костомаров пробудет в реанимации еще минимум два-три месяца РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет находится в реанимации еще минимум два-три месяца. Об этом ТАСС сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что нахождение в реанимации не означает, что у фигуриста критическое состояние. По его словам, спортсмен сейчас в сознании, с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше.

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«Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — сообщил источник.

Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где лечение спортсмена продолжилось. Фигуристу ампутировали пораженные гангреной ткани конечностей. Он также перенес два инсульта. Недавно стало известно, что Костомаров идет на поправку. Теперь он даже пользуется социальными сетями, написал Nation News.

Психотерапевт Елена Малахова в беседе с «360» рассказала о нюансах реабилитации Романа Костомарова. По ее словам, много будет зависеть от психологического настроя спортсмена.