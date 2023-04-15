15 апреля 2023, 04:08
«Рада слышать его голос». Навка рассказала о неожиданном поздравлении Костомарова
Роман Костомаров поздравил Татьяну Навку с днем рождения из больницы
Фигурист Роман Костомаров поздравил бывшую партнершу в танцах на льду Татьяну Навку с днем рождения. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.
В четверг, 13 апреля, Навка отмечала 48-летие. Спортсменку поздравили родные, друзья и коллеги по цеху. Слова поздравления фигуристка получила и от Романа Костомарова.
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«Каждое поздравление очень трогательно для меня, но одно из них было особенно неожиданным и радостным в свете последних обстоятельств. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос», — сообщила Навка.
Поклонники поблагодарили фигуристку за радостные новости, отметив, что у Романа очень сильный характер и он обязательно вылечится.
Олимпийский чемпион попал в больницу в тяжелом состоянии еще 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию и поместили в реанимацию. Затем его пришлось погрузить в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. В конце января у фигуриста стали наблюдаться проблемы с кровообращением и сепсис.
Фигурист пробудет в больнице еще около трех месяцев. Сейчас его готовят к плановому протезированию. Также Костомаров начал выполнять восстановительные упражнения.
Фигурное катание
Роман Костомаров
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