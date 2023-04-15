Знаменитости 15 апреля 2023, 04:08 «Рада слышать его голос». Навка рассказала о неожиданном поздравлении Костомарова Роман Костомаров поздравил Татьяну Навку с днем рождения из больницы РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров поздравил бывшую партнершу в танцах на льду Татьяну Навку с днем рождения. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

В четверг, 13 апреля, Навка отмечала 48-летие. Спортсменку поздравили родные, друзья и коллеги по цеху. Слова поздравления фигуристка получила и от Романа Костомарова.

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«Каждое поздравление очень трогательно для меня, но одно из них было особенно неожиданным и радостным в свете последних обстоятельств. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос», — сообщила Навка.

Поклонники поблагодарили фигуристку за радостные новости, отметив, что у Романа очень сильный характер и он обязательно вылечится.

Олимпийский чемпион попал в больницу в тяжелом состоянии еще 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию и поместили в реанимацию. Затем его пришлось погрузить в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. В конце января у фигуриста стали наблюдаться проблемы с кровообращением и сепсис.

Фигурист пробудет в больнице еще около трех месяцев. Сейчас его готовят к плановому протезированию. Также Костомаров начал выполнять восстановительные упражнения.