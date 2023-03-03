Знаменитости 03 марта 2023, 10:47 Костомаров начал выходить из медикаментозной комы после микроинсульта — СМИ Источник ТАСС сообщил о состоянии здоровья Костомарова после микроинсульта РИА «Новости»

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Перенесший микроинсульт олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы. Об этом ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы», — рассказал источник.

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По его словам, спортсмен просыпается понемногу, так как это небыстрый процесс. По мнению врачей, основные показатели состояния здоровья у спортсмена на данный момент в норме. Но медиков беспокоит левая кисть, за которой они пристально следят.

В конце февраля стало известно, что Костомарова после микроинсульта погрузили в медикаментозный сон, выводить из которого необходимо постепенно.

Олимпийского чемпиона по танцам на льду госпитализировали с пневмонией в январе. Его состояние ухудшалось, в реанимации спортсмена подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Хирурги были вынуждены ампутировать обе стопы, а затем появилась информация и о возможной ампутации кистей рук.