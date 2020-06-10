Дело актера Ефремова передадут в Главное следственное управление МВД Москвы

В своем заявлении Попов потребовал завершить предварительное расследование в установленные законом сроки. Ход уголовного дела он взял под личный контроль.

Пьяный Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Актер решил развернуться через две сплошные и на скорости выехал на встречную полосу. В итоге кабина фургона оказалась смятой. Пострадавшего водителя с множественными травмами увезли в больницу. На следующий день он умер в реанимации.

Михаила Ефремова с места аварии на медицинское освидетельствование увезла полиция. В крови актера, кроме алкоголя, обнаружили следы наркотиков. После процедуры его отпустили под подписку о невыезде. На следующий день после допроса Ефремова задержали.

Ему предъявили обвинение за пьяную езду и аварию, в которой погиб человек. Максимальное наказание за это преступление 12 лет колонии. В минувший вторник, 9 июня, Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца.

Сегодня МВД объявило, что информация о пассажирах в машине Ефремова в момент аварии не соответствует действительности. Актер ехал один.