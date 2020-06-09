Михаила Ефремова отправили под домашний арест после смертельной аварии. Видео из суда

Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Решение вынес Таганский суд Москвы. Накануне актер выпил, сел за руль и на всем ходу врезался в фургон, который ехал по встречной полосе. Водитель грузовика погиб от тяжелых травм.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Ефремова. Ему предъявили обвинение в пьяном ДТП, в результате которого погиб человек. На заседании суда актер утвердительно ответил на вопрос, признает ли он вину. Ефремов заявил, что согласен на домашний арест.

«Это все, конечно, чудовищно произошло», — сказал обвиняемый во время заседания.

Таганский районный суд избрал в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2020 года. При этом на Ефремова наложен ряд ограничений. Актеру нельзя ни с кем общаться, в том числе и с прессой, запрещено оказывать влияние на кого-либо. Также Ефремову запрещено пользоваться телефоном.

Авария произошла поздно вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep, за рулем которого сидел пьяный Ефремов, пересек две сплошные и на большой скорости влетел в фургон. Грузовиком управлял водитель Сергей Захаров из Рязани. Он получил многочисленные тяжелые травмы. Актер остался цел.

Захарова экстренно увезли в реанимацию. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но тщетно: травмы были настолько тяжелыми, что утром 9 июня водитель умер.

Против Ефремова возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Тогда Захаров был еще жив. После его смерти статью переквалифицировали на более тяжкую.

«Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по части второй статьи 264 УК РФ переквалифицировано на пункт „а“ части четвертой указанной статьи», — сообщили в столичном главке МВД.

Если вину актера докажут, он может отправиться на решетку на срок до 12 лет.

Родственники отзываются о погибшем, как о добрейшем человеке. В Москву из Рязани он приехал на заработки.