    09 июня 2020, 21:31

    Михаила Ефремова отправили под домашний арест после смертельной аварии. Видео из суда

    Андрей Иванов, Михаил Ракитский

    Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Решение вынес Таганский суд Москвы. Накануне актер выпил, сел за руль и на всем ходу врезался в фургон, который ехал по встречной полосе. Водитель грузовика погиб от тяжелых травм.

    Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Ефремова. Ему предъявили обвинение в пьяном ДТП, в результате которого погиб человек. На заседании суда актер утвердительно ответил на вопрос, признает ли он вину. Ефремов заявил, что согласен на домашний арест.

    «Это все, конечно, чудовищно произошло», — сказал обвиняемый во время заседания.

    Таганский районный суд избрал в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2020 года. При этом на Ефремова наложен ряд ограничений. Актеру нельзя ни с кем общаться, в том числе и с прессой, запрещено оказывать влияние на кого-либо. Также Ефремову запрещено пользоваться телефоном.

    Авария произошла поздно вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep, за рулем которого сидел пьяный Ефремов, пересек две сплошные и на большой скорости влетел в фургон. Грузовиком управлял водитель Сергей Захаров из Рязани. Он получил многочисленные тяжелые травмы. Актер остался цел.

    Захарова экстренно увезли в реанимацию. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но тщетно: травмы были настолько тяжелыми, что утром 9 июня водитель умер.

    Против Ефремова возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Тогда Захаров был еще жив. После его смерти статью переквалифицировали на более тяжкую.

    «Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по части второй статьи 264 УК РФ переквалифицировано на пункт „а“ части четвертой указанной статьи», — сообщили в столичном главке МВД.

    Если вину актера докажут, он может отправиться на решетку на срок до 12 лет.

    Родственники отзываются о погибшем, как о добрейшем человеке. В Москву из Рязани он приехал на заработки.