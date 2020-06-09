СМИ: Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП

Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после серьезной аварии в центре Москвы. Теперь правоохранители могут изменить статью дела на более тяжкую часть.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что уголовное дело на Ефремова могут переквалифицировать на более тяжкую часть. Если примут такое решение, то актеру будет грозить до 12 лет тюрьмы. Речь идет о статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади в Москве. Актер пересек двойную сплошную и влетел на большой скорости в фургон. Медицинское освидетельствование подтвердило, что Ефремов во время аварии был пьян.

Водитель фургона получил серьезные травмы, из-за которых утром 9 июня скончался в реанимации института Склифосовского. После ДТП правоохранители начали расследовать уголовное дело против Ефремова.