Суд над актером Ефремовым за смертельное ДТП станет вызовом обществу. Ждать ли показательной порки?

Вечером 8 июня артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы — в его крови нашли алкоголь, погиб один человек. Теперь актеру грозит 12 лет колонии. В Госдуме считают наказание справедливым. Депутат Милонов не исключил, что Ефремов задействует связи и оформит себе «липовый диагноз», чтобы избежать ответственности.

Вечером понедельника автомобиль Jeep Grand Cherokee заслуженного артиста Михаила Ефремова вылетел на встречку на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За его рулем находился 57-летний курьер Сергей Захаров, приехавший в Москву на заработки из Рязани. Мужчина получил травму головы, перелом ребер, повреждение легких и внутренних органов, открытые переломы бедра и двух голеней. Он скончался рано утром в реанимации. У Сергея остались мать, супруга и двое детей.

Очевидцы сразу заподозрили, что артист был пьян. Поначалу его речь была бессвязной, актер плохо осознавал происходящее. Ефремов отказывался выходить из машины, оскорблял журналистов и заявлял, что его денег хватит, чтобы вылечить Захарова. Экспертиза подтвердила, что артист был нетрезв. В его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что соответствует тяжелой степени опьянения. По мнению нарколога Олега Стеценко, такие цифры говорят о том, что «человек был вдрызг пьян».

На актера возбудили дело по части второй статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. И отпустили под подписку о невыезде. Но утром 9 июня водитель скончался в НИИ имени Склифосовского от обильной кровопотери. После его смерти дело переквалифицировали на четвертую часть той же статьи. Теперь Ефремову грозит не семь, а 12 лет лишения свободы.

Артист признал вину в смертельном ДТП, но позднее его адвокат это опроверг.

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лишить прав заранее

Произошедшее с Ефремовым не случайность, а закономерность, заявил «360» депутат Геннадий Онищенко. «Ухарство в состоянии алкогольного опьянения» в последнее время для него не редкость. Парламентарий ознакомился с реакцией соцсетей и согласен, что известные люди обязательно должны отвечать за свои поступки.

«Да, тебе бог дал больше, чем всем остальным. Но это не значит, что тебе должны прощать то очевидное преступление, которое ты совершил. Конечно, в данной ситуации правосудие должно [определить наказание] без ссылок на заслуженность. Ну и что, что заслуженный. У нас и Героев России привлекают. Но эту трагедию спускать на тормозах нельзя, это будет просто вызов обществу», — подчеркнул Онищенко.

Депутат считает не лишним заранее лишать прав представителей золотой молодежи и творческой богемы и других публичных личностей с подтвержденной медиками алкогольной зависимостью. Такие люди пребывают в уверенности, что «отмажусь, откуплюсь, гаишники меня узнают, отпустят», и это толкает их пьяными садиться за руль.

«Только по этому признаку нужно этих людей с алкогольной зависимостью лишать прав вообще, заранее. Не дожидаясь, пока он сломает кому-то судьбу, убьет человека», — заключил он.

Неслучайное убийство

То, что артиста отпустили под подписку, — очень тревожный сигнал, сообщил «360» депутат Виталий Милонов. Ефремов влиятельный человек, обладающий обширными связями, который постарается уйти от ответственности.

«Сегодня же он побежит делать себе липовые диагнозы, что у него был микроинсульт, микроинфаркт и вообще потеря сознания. И все это быстренько переделают из его банальной пьянки чуть ли не в неполадки в его здоровье», — отметил Милонов.

И действительно, днем 9 июня артисту вызвали скорую помощь из-за потери сознания.

Милонов уверен, что никакие прежние заслуги и имеющиеся регалии не должны стать поводом для освобождения под домашний арест. А кроме того, Ефремова нужно лишить звания народного артиста из-за пьяного смертельного ДТП.

«Он убил не случайно, он убил специально. Человек, который садится пьяным за руль, убивает человека специально. Потому что он точно знает, что за рулем пьяным ездить нельзя. В пьяных ДТП избежания наказания помогает предотвратить позиция людей, которые засняли на видео Ефремова. И видно, что он просто лыка не вяжет. Просто быдло, еле стоящее на ногах, которое не может „мяу“ сказать», — подытожил Милонов.

Не ужесточать, а воспитывать

В 2019 году, напомнил депутат Вячеслав Лысаков, в России ужесточили ответственность за пьяные ДТП с тяжкими травмами или жертвами. Фактически их приравняли к наказанию за умышленное убийство. И увеличивать реальные сроки еще больше он считает излишним. 12 лет лишения свободы, предусмотренных УК, вполне достаточно. Ужесточать статью некуда, осталось только «расстреливать на месте».

«Я сегодня сравнивал его с отцом — тоже алкоголик, но высокоинтеллектуальный. Который остался у нас в памяти как герой фильма „Три тополя на Плющихе“. Сохранил в себе и шарм, и харизму, и человечность. А это совершенно опустившийся алкаш, как в народе говорят. Это закономерный итог его поведения, которое мы лицезрели», — сказал Лысаков.

Парламентарий не исключил, что представители артиста будут уговаривать родственников Захарова на примирение сторон, но все это, равно как и тяжесть наказания, останется на усмотрение суда. Актерская элита нередко позволяет себе лишнее, хотя в теории должна быть примером для подражания. Но ужесточением наказания эту проблему не решить.

«Это можно исправить, только если государство начнет использовать другой инструментарий: воспитание, просвещение, убеждение, использование социальной рекламы в прайм-тайм на федеральных каналах. Уважение к чужой жизни и собственной начиная с пеленок. Это сложнее, чем повысить штрафы. Это долговременная работа, которая направлена на формирование стереотипа законопослушного поведения», — пояснил Лысаков.