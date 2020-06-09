СМИ: в крови Михаила Ефремова нашли следы наркотиков

«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — приводит агентство слова собеседника.

Источник агентства подчеркнул, что наркотики долго выводятся из организма, поэтому их следы присутствуют в крови какое-то время после последнего употребления.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах отметил, что следы наркотиков остаточные. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — пояснил собеседник агентства.

Актер Михаил Ефремов 8 июня сел за руль своего внедорожника и на полном ходу врезался в фургон на Смоленской площади в Москве. С ним самим все в порядке, а вот водитель грузовика — рязанец Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы, от которых спустя несколько часов после ДТП умер.

Ночью на Ефремова завели уголовное дело и отпустили домой под подписку о невыезде. Тогда Захаров еще был жив. После его смерти статью переквалифицировали на более тяжкую. Теперь актеру грозит 12 лет лишения свободы.

Утром Ефремов не явился на допрос — ему стало плохо. Весь день перед его подъездом дежурили медики и полицейские. В УВД по ЦАО на Арбате его привезли только ближе к вечеру.