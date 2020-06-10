В ведомстве уточнили, что сообщения СМИ о пассажирах в автомобиле водителя, совершившего столкновение с фургоном, не соответствует действительности. В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один.

Ранее появилась информация, что Ефремов вез на своем автомобиле актера Ивана Стебунова с супругой.

Сам Стебунов в беседе с «Интерфаксом» заявил, что ни он сам, ни его жена Ефремова не сопровождали.

«Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. После нас на место через три минуты приехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться», — заявил Стебунов.

Однако СМИ утверждают, что в машине вместе с Ефремовым могла ехать его коллега по театру «Современник» актриса Дарья Белоусова. Сайт kp.ru утверждает, что именно она вызвала на место аварии друзей актера.

Пьяный актер Михаил Ефремов в минувший понедельник, 8 июня, за рулем своего внедорожника врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова во время выезда на встречку. Иномарка артиста смяла кабину вместе с водителем. Сам Ефремов не пострадал, а Захарова с многочисленными травмами увезли в больницу. На следующее утро пострадавший водитель скончался в реанимации.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови Ефремова, кроме алкоголя, были следы наркотиков. В понедельник артиста отпустили под подписку о невыезде. На следующий день Ефремова сначала задержали после допроса, а после Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. За пьяную аварию со смертельным исходом актеру грозит до 12 лет колонии.