Ефремова официально задержали

Сотрудники полиции официально задержали Михаила Ефремова после ДТП, в котором погиб человек. Правоохранители продолжают расследовать дело об аварии.

«Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан», — сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Правоохранители выяснили, что авария произошла около 22:00 8 июня рядом с домом № 3 на Смоленской площади. Водитель Lada получил серьезные травмы, после чего скончался в больнице.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается», — сказано в сообщении.

Виновником ДТП в центре Москвы стал актер Михаил Ефремов. Медицинская экспертиза подтвердила, что он был пьяным за рулем. Ефремов вылетел на встречку и врезался в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина умер утром в институте имени Склифосовского. Самого актера отпустили под подписку о невыезде и завели на него дело. Вечером 9 июня Ефремова ждет суд, где ему выберут меру пресечения.