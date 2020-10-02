Восстановлена хронология последнего дня жизни дочери актера Конкина

Вторник, 22 сентября, для Софии был выходным. Днем она пообщалась с банками по просроченным кредитам и с классным руководителем дочери, которая рассказала, что у девочки украли мобильный телефон. Ближе к вечеру она вышла из дома и поехала на станцию метро «Тушинская» в магазин для пловцов, чтобы купить для дочки нарукавники.

В 19:17 ей позвонила дочь и сообщила, что телефон ей вернули. Точнее подкинули, и кто его забрал, она не знает. После София поговорила с репетитором, который занимался с девочкой после уроков и начала переписываться с абонентом из Италии. Разговор был на английском языке и женщина называла собеседника «дорогой».

В 19:48 она гуляла по торговому центру и сфотографировала магазин для нижнего белья. Снимок София выложила на своей странице в социальной сети.

Около 21:30 женщина разговаривала с подругой Викторией. Тогда же она заявила, что находится дома. С этого момента начинаются некие нестыковки в показаниях близких. Дочь Софии заявила, что сожитель матери ушел из дома в 20:30 незадолго до ее возвращения. Мужчина утверждает, что он был дома и видел, как София собиралась в бассейн и взяла бутылку вина.

В 22:00 София отправилась в фитнес-клуб. Ее сожитель покинул квартиру через час. Последнее сообщение дочери в виде смайлика женщина отправила в 22:10. После чего начала звонить в бар около станции метро «Маяковская». Трубку там никто не взял. Следующая активность в телефоне была в 23:02, когда София сделала фотографию в купальнике. Это уже было в бассейне.

Авторы материала со ссылкой на источник сообщили, что в бассейне находились трое мужчин. По их словам, женщине стало плохо в воде. Один из них вытащил ее и начал проводить реанимационные мероприятия. Медики приехали к фитнес-клубу в 23:33. В 23:40 они добились восстановления работы сердца и отправили ее в Боткинскую больницу. Врачи утверждают, что легкие погибшей были заполнены водой и рвотными массами. Именно это и привело к смерти.

Этот же источник сообщил, что в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что в анализах погибшей была высокая концентрация алкоголя и следы седативного препарата.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его взял под свой контроль председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

Представляющий интересы семьи Конкиных адвокат Юлия Нитченко заявила, что к смерти Софии причастен ее сожитель Михаил Серов. По ее словам, у мужчины нет алиби и он дает противоречивые показания о том, где он был, когда его гражданская жена вышла из дома и поехала в фитнес-клуб.

Ранее адвокат заявляла, что отношения пары испортились из-за денег. Источник «360» сообщал, что Серов накопил долг по кредитам на сумму 1,3 миллиона рублей.

2 октября, в 10:00, адвокат Юлия Нитченко, директор актера Владимира Конкина Елена Переслени и друг семьи Конкиных Алексей Лобарев студии «360» расскажут о своей версии гибели Софии.