Адвокат назвал подозреваемого в гибели Софии Конкиной

«Михаил — ее сожитель — дает пояснения достаточно противоречивые и не может объяснить, где он был в промежуток времени, когда София вышла из дома и пошла в фитнес-клуб. Мы до сегодняшнего момента не получили от него ответ касательно его алиби», — рассказала Нитченко.

Юрист добавила, что Серов ревновал и не давал покоя Конкиной.

Ранее Нитченко рассказала «360», что в последнее время их отношения испортились: возлюбленные постоянно скандалили из-за денег. Информированный источник сообщил, что мужчина задолжал банкам по кредитам более 1,3 миллиона рублей.

Дочь актера Владимира Конкина Софию достали из бассейна в фитнес-центре на Красной Пресне вечером 22 сентября. Позже она умерла в реанимации Боткинской больницы. По сообщениям СМИ, в ее организме нашли алкоголь и снотворное. Согласно официальной версии, женщина утонула, однако ее близкие считают, что это было убийство.

2 октября, в 10:00, Нитченко, директор актера Владимира Конкина Елена Переслени и друг семьи Конкиных Алексей Лобарев придут в студию «360» и поделятся своей версией гибели Софии.