Адвокат и близкие семьи расскажут свою версию гибели Софии Конкиной в интервью «360»

Адвокат и близкие семьи актера Владимира Конкина придут в студию «360». 2 октября гости телеканала озвучат свою версию гибели Софии Конкиной в бассейне московского фитнес-клуба. Они покажут эксклюзивные фото и видео последних минут жизни женщины и расскажут, о чем говорила погибшая со своей подругой перед смертью.

В пресс-конференции примут участие адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко, директор актера Владимира Конкина Елена Переслени и друг семьи Юрий Лобарев. Мероприятие начнется в 10:00.

Вечером 22 сентября дочь актера Владимира Конкина Софию достали из бассейна в фитнес-центре на Красной Пресне. Врачи не смогли спасти женщину — она умерла в реанимации Боткинской больницы. По официальной версии, Конкина утонула. СМИ писали, что в ее крови нашли алкоголь и снотворное.

Последние три месяца София жила на съемной квартире со своим возлюбленным Михаилом Серовым. Накануне «360» выяснил, что мужчина должен банкам более 1,3 миллиона рублей. Конкина и Серов часто ругались из-за денег.