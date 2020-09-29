Дочь Конкина утонула в бассейне. Но близкие нашли в этой версии одни странности

Дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина София умерла при странных обстоятельствах. Девушка, отлично умевшая плавать, утонула в бассейне в одном из московских фитнес-клубов. Сотрудники заведения долго пытались снять с себя ответственность, а отец погибшей уверен, что ее убили.

22 сентября в бассейне московского фитнес-клуба Jumр утонула 32-летняя София Конкина, дочь популярного актера Владимира Конкина, известного по ролям в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь» и многих других.

Девушка пришла в бассейн вечером, ее заметил один из поздних посетителей, когда она уже лежала на самом дне. Он же оказал ей первую помощь — в клубе не было врача, сотрудники вызвали скорую. Но спасти Софию не удалось — она скончалась в Боткинской больнице 23 сентября, не приходя в сознание.

Роковая случайность

В ночь гибели Софии Конкиной в фитнес-клубе не работали камеры видеонаблюдения, из-за этого происходившее в бассейне восстановить удается только по свидетельствам очевидцев.

Предварительной версией гибели Софии Конкиной было утопление в пресной воде. Источник Пятого канала сообщал о том, что никаких повреждений на теле девушки обнаружено не было.

Свидетели говорят о том, что несчастный случай произошел в интервале между 22 и 23 часами, но скорую, по информации «МК», сотрудники клуба вызвали только в 23:30. Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Представитель Владимира Конкина Юлия Нитченко заявила «МК», что семья будет добиваться передачи дела в Центральный аппарат СКР.

В этой трагедии слишком много странностей для несчастного случая, коим пытаются представить смерть дочери моего доверителя. Девушка отлично плавала, не имела проблем со здоровьем и нахлебалась воды в бассейне глубиной 1,5 метра Юлия Нитченко.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование обстоятельств гибели Софии Конкиной под личный контроль.

Один из сотрудников клуба рассказал о том, что посетитель, оказывавший первую помощь, заметил запах алкоголя от пострадавшей девушки. Ее даже якобы рвало вином. Управляющая клубом добавила, что после происшествия в заведение звонила мачеха Конкиной и несколько раз спрашивала, была ли София пьяна. Также говорили о том, что в ее личных вещах якобы были обнаружены штопор и винная пробка.

Позже эту информацию опровергли, а экспертиза алкоголя в крови погибшей не нашла. Жених Софии Конкиной заявлял, что пойти нетрезвой в бассейн девушка не могла.

Правда, об этом вновь заговорили 29 сентября. В Telegram-каналах появилась информация, что в моче Конкиной якобы нашли почти три промилле алкоголя и следы сильнодействующего седативного препарата — диазепама. Однако источник этой информации неизвестен, официального подтверждения не было.

В личных вещах Софии, по данным СМИ, нашли договор о сдаче в аренду квартиры в Химках и бутылку воды. Однако директор Владимира Конкина Елена Пересенели в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что в сумке девушки была только бутылка воды.

Убийство в бассейне?

Семья Софии Конкиной в несчастный случай не верит. Сам Конкин заявил в эфире Первого канала, что близкие считают произошедшее убийством.

Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование Владимир Конкин.

Елена Пересенели заявила, что виделась с Софией за четыре дня до ее гибели, она говорила о финансовых трудностях, но ничто не предвещало беды. При этом Пересенели заявила, что София всегда ходила в бассейн к семи часам вечера.

По словам Пересенели, семья почти сутки не знала, что случилось с Конкиной.

«Когда мы приехали в Боткина, вышел профессиональный врач-реаниматолог, который рассказал, что у нее отказали почки, гипоксия мозга. Сколько она должна была пролежать в воде? <…> На мой взгляд, она значительно дольше лежала под водой», — сказала Пересенели.

Родственники и близкие Владимира Конкина считают, что если бы скорая приехала раньше и если бы Софии вовремя оказали квалифицированную помощь, ее могли бы спасти.

При этом источник «МК» заявил о том, что в свидетельстве о смерти в качестве причины врач, проводивший вскрытие, указал «другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти».

У Софии Конкиной осталась 11-летняя дочь. Как ее няня рассказала «360», она будет жить со своим дядей в Лондоне. 29 сентября в Москве прошло прощание с Софией, ее похоронят на Пятницком кладбище, рядом с ее матерью.