Глава СК будет контролировать расследование гибели дочери актера Конкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отчитываться СК о ходе расследования в рамках дела о гибели дочери актера Владимира Конкина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дальнейшее расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Дочь заслуженного советского и российского артиста Владимира Конкина Софья скончалась 22 сентября после посещения бассейна московского фитнес-клуба Jumр. Сотрудники нашли ее без сознания в воде.

32-летняя женщина была госпитализирована, но врачи не смогли ей помочь. Они поставили диагноз «утопление в пресной воде». На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Родные Софьи утверждают, что она не могла утонуть, так как давно занималась плаванием, а глубина бассейна составляла всего полтора метра.