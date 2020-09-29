СМИ сообщили о следах алкоголя и снотворного в организме умершей дочери актера Конкина

Согласно информации телеканала, в моче девушки нашли 2,96 промилле алкоголя, а в крови — 2,25. При этом в анализах крови содержалось еще и снотворное. Психиатр и нарколог Алексей Казанцев пояснил, что препарат усиливает действие спиртного, что может привести к остановке сосудисто-сердечной деятельности и летальному исходу.

«Люди в состоянии опьянения могут захлебнуться в миске воды, уснуть, и все или теми же рвотными массами захлебнуться. Как ее пустили в такой ситуации? Она должна была шататься, нарушение артикуляции, разговаривала невнятно. В таком состоянии пускать нельзя, куда люди на ресепшене, охрана, тренеры смотрели?» — задался вопросом Казанцев.

Софию Конкину достали из бассейна в фитнес-центре Jumр на Красной Пресне вечером 22 сентября. Девушку доставили в Боткинскую больницу, где она начала дышать. Но, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась в реанимации. По официальной версии, Конкина утонула в бассейне. При этом родные девушки не верят в такую причину смерти.