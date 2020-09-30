Стало известно о долге сожителя Софии Конкиной по кредитам. Он не выплатил более 1,3 млн рублей

Сожитель погибшей в бассейне в московском фитнес-центре Софии Конкиной Михаил задолжал по кредитам 1,3 миллиона рублей. Об этом «360» сообщил информированный источник. Адвокат семьи Конкиной Юлия Нитченко подтвердила, что у них были скандалы из-за денег.

«У них были определенные конфликты на фоне того, что София неоднократно просила его оплатить квартиру или приобрести продукты, или еще там дать деньги. Если в начале отношений (у них отношения были всего три месяца) он ей помогал, то в конце у них, вплоть до 22 сентября трагического, усилились конфликты в отношении финансовых вопросов. Он не мог содержать Софию и Алису», — рассказала «360» Нитченко.

Собеседница предположила, что мужчина мог оплачивать заработанными деньгами свои долги или отправлял их своей семье в другой регион. По словам Нитченко, Конкина не переживала на этот счет — она планировала разъехаться с ним уже в конце месяца.

Сам Михаил рассказал, что помог своей возлюбленной снять квартиру и оформил договор аренды на свое имя. На вопрос, почему они сразу после знакомства решили жить вместе, он заявил про любовь с первого взгляда.

«Знаете, любовь с первого взгляда, она существует. Я почувствовал обратную связь очень быструю, буквально в первые пару дней. София была совершенно не против всего этого», — рассказал Михаил и добавил, что до их знакомства Конкина жила в Химках, а сам он — на Кутузовском проспекте в Москве.

Вечером 22 сентября дочь актера Владимира Конкина Софию достали из бассейна в фитнес-центре на Красной Пресне. Врачи не смогли спасти женщину — она умерла в реанимации Боткинской больницы. По официальной версии, Конкина утонула. СМИ писали, что в ее крови нашли алкоголь и снотворное. Их сочетание могло привести к гибели, пишут «Известия».