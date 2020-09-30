Стало известно о долге сожителя Софии Конкиной по кредитам. Он не выплатил более 1,3 млн рублей
«У них были определенные конфликты на фоне того, что София неоднократно просила его оплатить квартиру или приобрести продукты, или еще там дать деньги. Если в начале отношений (у них отношения были всего три месяца) он ей помогал, то в конце у них, вплоть до 22 сентября трагического, усилились конфликты в отношении финансовых вопросов. Он не мог содержать Софию и Алису», — рассказала «360» Нитченко.
Собеседница предположила, что мужчина мог оплачивать заработанными деньгами свои долги или отправлял их своей семье в другой регион. По словам Нитченко, Конкина не переживала на этот счет — она планировала разъехаться с ним уже в конце месяца.
Сам Михаил рассказал, что помог своей возлюбленной снять квартиру и оформил договор аренды на свое имя. На вопрос, почему они сразу после знакомства решили жить вместе, он заявил про любовь с первого взгляда.
«Знаете, любовь с первого взгляда, она существует. Я почувствовал обратную связь очень быструю, буквально в первые пару дней. София была совершенно не против всего этого», — рассказал Михаил и добавил, что до их знакомства Конкина жила в Химках, а сам он — на Кутузовском проспекте в Москве.
Вечером 22 сентября дочь актера Владимира Конкина Софию достали из бассейна в фитнес-центре на Красной Пресне. Врачи не смогли спасти женщину — она умерла в реанимации Боткинской больницы. По официальной версии, Конкина утонула. СМИ писали, что в ее крови нашли алкоголь и снотворное. Их сочетание могло привести к гибели, пишут «Известия».