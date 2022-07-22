Квартира — в подарок за труд. Воробьев вручил сертификат на льготную ипотеку педагогу из Люберец
Воробьев вручил сертификат на льготную ипотеку педагогу из Люберец
Подмосковный проект «Социальная ипотека» помог тысячам работников приобрести свое жилье. Педагог Юлия Моисеева из Люберец 17 лет снимала квартиру, а скоро переедет в свою. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, девушка посвятила жизнь подготовке детей в начальных классах и стала одним из получателей льготы.
Юлия — учительница начальных классов в гимназии № 18. Стаж работы — 17 лет, но своего жилья у девушки и ее сына Егора не было. Долгое время они снимали квартиру.
«Сегодня я приехал к вам, в вашу скромную квартирку, чтобы вручить сертификат по „Социальной ипотеке“, которую у нас получают люди благородных профессий. Это врачи, учителя и не только», — сказал губернатор.
Родители учеников Юлии, узнав о том, что она жила в съемной квартире, предложили подать заявку на социальную ипотеку. Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа для социальных работников.
Вы учительница начальных классов — молодая, и значимую часть жизни посвятили подготовке детей. Начальная школа — самая ответственная всегда
Андрей Воробьев.
Льгота помогает забыть об основной части платежа за жилье. Ее берет на себя правительство, а участнику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.
«Хотел бы вас поблагодарить, а в вашем лице — всех педагогов. Будете жить теперь в своей квартире. Я знаю, что у вас сын есть Егор, 10 лет. У нас программа „Социальная ипотека“ действует, она популярна. И самые достойные могут рассчитывать на свое жилье, чтобы дальше дарить добро, знания нашим детям», — подчеркнул Воробьев.
Он напомнил, что каждый год льготную ипотеку в Подмосковье получают около 400 человек — ученые, педагоги, воспитатели, врачи, тренеры.
«В 2022 году мы продлили эту программу, потому что она очень востребована», — сообщил Андрей Воробьев.
Две недели назад Юлия с коллегами и родителями привели в порядок кабинеты в одном из корпусов гимназии. Они красили стены, подклеивали линолеум.
Девушка поделилась, что ее сын Егор давно мечтает завести собаку, но в съемной квартире сделать это не получалось.
«Спасибо вам большое, что даете такую возможность, потому что я давно работаю, но других вариантов получить свое жилье у меня не было. А Егор рад еще больше, потому что он мечтает о собаке, а в съемном жилье мы не можем этого позволить», — рассказала Юлия.
Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год. Она помогает упрощенно купить жилье.