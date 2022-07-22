Подмосковный проект «Социальная ипотека» помог тысячам работников приобрести свое жилье. Педагог Юлия Моисеева из Люберец 17 лет снимала квартиру, а скоро переедет в свою. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, девушка посвятила жизнь подготовке детей в начальных классах и стала одним из получателей льготы.

Юлия — учительница начальных классов в гимназии № 18. Стаж работы — 17 лет, но своего жилья у девушки и ее сына Егора не было. Долгое время они снимали квартиру.

«Сегодня я приехал к вам, в вашу скромную квартирку, чтобы вручить сертификат по „Социальной ипотеке“, которую у нас получают люди благородных профессий. Это врачи, учителя и не только», — сказал губернатор.

Родители учеников Юлии, узнав о том, что она жила в съемной квартире, предложили подать заявку на социальную ипотеку. Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа для социальных работников.

Вы учительница начальных классов — молодая, и значимую часть жизни посвятили подготовке детей. Начальная школа — самая ответственная всегда Андрей Воробьев.

Льгота помогает забыть об основной части платежа за жилье. Ее берет на себя правительство, а участнику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

«Хотел бы вас поблагодарить, а в вашем лице — всех педагогов. Будете жить теперь в своей квартире. Я знаю, что у вас сын есть Егор, 10 лет. У нас программа „Социальная ипотека“ действует, она популярна. И самые достойные могут рассчитывать на свое жилье, чтобы дальше дарить добро, знания нашим детям», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что каждый год льготную ипотеку в Подмосковье получают около 400 человек — ученые, педагоги, воспитатели, врачи, тренеры.

«В 2022 году мы продлили эту программу, потому что она очень востребована», — сообщил Андрей Воробьев.

Две недели назад Юлия с коллегами и родителями привели в порядок кабинеты в одном из корпусов гимназии. Они красили стены, подклеивали линолеум.

Девушка поделилась, что ее сын Егор давно мечтает завести собаку, но в съемной квартире сделать это не получалось.

«Спасибо вам большое, что даете такую возможность, потому что я давно работаю, но других вариантов получить свое жилье у меня не было. А Егор рад еще больше, потому что он мечтает о собаке, а в съемном жилье мы не можем этого позволить», — рассказала Юлия.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год. Она помогает упрощенно купить жилье.