«Важное для ваших семей событие». Льготу на покупку жилья дали еще 12 учителям из Подмосковья

Еще 12 учителей получили льготу на покупку квартиры по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье. Вручив сертификаты, губернатор Андрей Воробьев отметил, что это важное для их семей событие. Он поблагодарил всех педагогов за добросовестный труд и высокие показатели школьников на ЕГЭ.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.

У нас сегодня важное для жизни ваших семей событие. Хочу слова благодарности сказать за работу всем нашим педагогам, которые очень добросовестно и очень старательно весь этот сложный учебный год давали детям знания Андрей Воробьев.

Он добавил, что первые результаты ЕГЭ уже показали высокий уровень подготовленности ребят, а это заслуга учителей.

«Хочется, чтобы в каждый последующий год ребята еще более успешно сдавали экзамены, поступили в самые лучшие вузы и чтобы сбылись все их самые смелые мечты», — добавил глава Подмосковья.

На церемонии свидетельства вручили учителям из Подольска, Долгопрудного, Люберец, Домодедова, Коломны, Ленинского округа, Чехова, Лобни, Истры, Шатуры.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.

Чем поможет льгота?

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Льготная ипотека направлена на поддержку учителей, врачей, воспитателей и не только. Поддержку людей благородных профессий. У нас программа действует много лет. Она себя зарекомендовала, поэтому мы ее продолжаем, не отменяем Андрей Воробьев.

С начала года свидетельства вручили 121 врачу, 12 учителям и 40 воспитателям.

«Я надеюсь, вы подойдете к выбору квартиры обстоятельно и приобретете то, о чем вы мечтали и чего вы хотите. А дальше можно мечтать уже о чем-то большем, лучшем», — подытожил губернатор.

Программа «Социальная ипотека» работает с 2016 года — тогда ее запустили по решению Андрея Воробьева.