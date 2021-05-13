«Ипотека становится доступной». Еще 14 воспитателей из Подмосковья получили льготу на покупку жилья

Еще 14 воспитателей из Подмосковья стали участниками программы «Социальная ипотека» и получили льготу на покупку жилья. Сертификаты вручил губернатор Андрей Воробьев, а местом для церемонии стал детский сад № 3 «Сказка» во Власихе.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.

Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. Она подчеркнула, что стоимость квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

«Безусловно, „Социальная ипотека“ у нас очень востребована. И сегодня мы единственный субъект страны, в котором есть такая программа», — сказала она.

Глава Подмосковья отметил, что детский сад — это важный этап воспитания и подготовки к школе.

В Подмосковье активно работает „Социальная ипотека“ для людей благородных профессий. Это учителя, тренеры, воспитатели, медсестры, врачи. Сегодня мне очень приятно встретиться с вами, поблагодарить за работу Андрей Воробьев.

Правительство Подмосковья, как добавил губернатор, старается сделать так, чтобы с трех лет ребенок получал самое активное развитие.

Источник фото: телеканал «360»

«И мы считаем важным поддерживать у нас такие благородные профессии. Пятый год действует программа, по которой самые достойные воспитатели, которые уже хорошо зарекомендовали себя, получают возможность платить за квартиру минимум. Это буквально по пять тысяч рублей в месяц», — добавил Воробьев.

Так ипотека становится очень доступной и посильной. Хочу вас еще раз поблагодарить, еще раз сказать о важности вашей работы Андрей Воробьев.

Квота по воспитателям, которые могут получить льготу в 2021-м, составляет 40 мест. Первые в этом году сертификаты передали работникам из Сергиева Посада, Власихи, Домодедова, Мытищ, Красногорска, Балашихи, Пушкино, Одинцова, Солнечногорска, Жуковского, Реутова, Клина и Дмитрова.

Источник фото: телеканал «360»

«Всего у нас квота на этот год — это 110 квартир, которые можно будет купить по социальной ипотеке. Из них воспитатели смогут приобрести 40, учителя — 50, а молодые педагоги — еще 20», — уточнила Каклюгина.

Она объяснила, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Оставшиеся 1,5 миллиона тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Критерии отбора

Получить льготу могут воспитатели, имеющие педагогический стаж работы в России не менее пяти лет, в том числе не менее трех в Подмосковье.

Необходимо наличие первой или высшей квалификационной категории или ученой степени. Возраст участников — до 45 лет.

При этом у сотрудника и его семьи не должно быть жилища на праве собственности или по договору найма в Подмосковье.