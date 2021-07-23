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    23 июля 2021, 14:27

    «Абсолютное подспорье». Врач рассказал, как получил льготное жилье при переезде в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Уже больше пяти лет врачи, педагоги, ученые и тренеры получают льготу на покупку квартиры в Подмосковье. Их поддерживают по «Социальной ипотеке» — программе, введенной губернатором Андреем Воробьевым. Среди почти двух тысяч человек, которым уже помогли купить жилье, педиатр Юлия Таушева. Она приехала в Химки из Оренбургской области.

    «Абсолютное подспорье». Врач рассказал, как получил льготное жилье при переезде в Подмосковье | Изображение 1

    «Социальная ипотека» — возможность забыть об основной доле платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а обладателю остается выплачивать лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

    Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. Юлия Таушева поделилась, что именно этот фактор помог ей после переезда из Оренбургской области.

    Программа — абсолютное подспорье. То есть я переехала благодаря ей. И все получилось как нельзя [лучше], то есть все как по маслу шло с самого начала

    Юлия Таушева.

    В Московскую область семья Юлии перебралась летом 2018-го, а в апреле следующего года власти вручили ей сертификат на социальную ипотеку.

    «Абсолютное подспорье». Врач рассказал, как получил льготное жилье при переезде в Подмосковье | Изображение 2

    «Уже в сентябре мы заехали в новую квартиру. Ее мы выбирали под себя», — вспомнила девушка.

    Глава Подмосковья поинтересовался, посильный ли у ее семьи ежемесячный платеж за новое жилье.

    «Абсолютно, абсолютно. Причем с каждым месяцем, с каждой платежкой он становится все меньше. То есть мы платим лишь процент по кредиту. А министерство платит основную сумму», — рассказала Юлия.

    «Абсолютное подспорье». Врач рассказал, как получил льготное жилье при переезде в Подмосковье | Изображение 3

    Сегодня она работает педиатром в Химках, активно помогает с вакцинацией от коронавируса.

    Перспективы программы

    Воробьев отметил, что «Социальная ипотека» работает шестой год и продолжит развиваться. По его словам, это существенное подспорье для людей благородных профессий.

    Вы заботитесь о наших жителях, а наша задача — сделать так, чтобы у нас были самые лучшие врачи. Большие ресурсы на это направляем

    Андрей Воробьев.
    «Абсолютное подспорье». Врач рассказал, как получил льготное жилье при переезде в Подмосковье | Изображение 4

    Среди врачей, получивших льготу по «Социальной ипотеке» со дня ее начала, больше всего терапевтов, фельдшеров скорой помощи, педиатров, реаниматологов, гинекологов, хирургов, неврологов, ортопедов, офтальмологов и рентгенолаборантов.

    До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.