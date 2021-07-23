«Абсолютное подспорье». Врач рассказал, как получил льготное жилье при переезде в Подмосковье

Уже больше пяти лет врачи, педагоги, ученые и тренеры получают льготу на покупку квартиры в Подмосковье. Их поддерживают по «Социальной ипотеке» — программе, введенной губернатором Андреем Воробьевым. Среди почти двух тысяч человек, которым уже помогли купить жилье, педиатр Юлия Таушева. Она приехала в Химки из Оренбургской области.

«Социальная ипотека» — возможность забыть об основной доле платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а обладателю остается выплачивать лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. Юлия Таушева поделилась, что именно этот фактор помог ей после переезда из Оренбургской области.

Программа — абсолютное подспорье. То есть я переехала благодаря ей. И все получилось как нельзя [лучше], то есть все как по маслу шло с самого начала Юлия Таушева.

В Московскую область семья Юлии перебралась летом 2018-го, а в апреле следующего года власти вручили ей сертификат на социальную ипотеку.

«Уже в сентябре мы заехали в новую квартиру. Ее мы выбирали под себя», — вспомнила девушка.

Глава Подмосковья поинтересовался, посильный ли у ее семьи ежемесячный платеж за новое жилье.

«Абсолютно, абсолютно. Причем с каждым месяцем, с каждой платежкой он становится все меньше. То есть мы платим лишь процент по кредиту. А министерство платит основную сумму», — рассказала Юлия.

Сегодня она работает педиатром в Химках, активно помогает с вакцинацией от коронавируса.

Перспективы программы

Воробьев отметил, что «Социальная ипотека» работает шестой год и продолжит развиваться. По его словам, это существенное подспорье для людей благородных профессий.

Вы заботитесь о наших жителях, а наша задача — сделать так, чтобы у нас были самые лучшие врачи. Большие ресурсы на это направляем Андрей Воробьев.

Среди врачей, получивших льготу по «Социальной ипотеке» со дня ее начала, больше всего терапевтов, фельдшеров скорой помощи, педиатров, реаниматологов, гинекологов, хирургов, неврологов, ортопедов, офтальмологов и рентгенолаборантов.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.