Андрей Воробьев вручил сертификаты на льготную ипотеку 13 врачам Подмосковья

Врачи, медсестры и фельдшеры из Подмосковья получат 300 сертификатов на льготную ипотеку до конца года. Им помогут выбрать современные квартиры и приобрести их на выгодных условиях. Губернатор Андрей Воробьев вручил первые в этом сезоне свидетельства 13 медикам.

Социальная ипотека — возможность забыть об основной части платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а обладателю остается выплачивать лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

«Рад вас приветствовать — наших врачей, медицинских сестер и теперь фельдшеров. Был запрос, чтобы мы позаботились не только о врачах и медсестрах, но и о фельдшерах — обо всех тех, кто работает в разных сферах здравоохранения», — начал глава Московской области.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа.

«У нас системе здравоохранения 300 сертификатов в этом году. И вы первые в этот летний день, кому мы сегодня хотели бы их выдать. На этом партнерство не закончится. Коллеги помогут подобрать квартиры, которые вам понравятся и в которых вы сможете планировать свое будущее. Мы будем вами и дальше дорожить», — сказал Воробьев.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год. Она помогает упрощенно купить жилье педагогам, тренерам, ученым, воспитателям, врачам.

Ваша работа, ваше служение очень важны для Подмосковья. Мы это увидели и за прошедшие два года Андрей Воробьев.

Сертификаты получили первые в этом году 13 медицинских работников, еще 75 свидетельств уже подготовили к выдаче.

«Хочу вас поприветствовать, поблагодарить за вашу работу, за вовлеченность во все реформы, в модернизацию и за диалог, который между нами есть. И в вашем лице хочу сказать слова благодарности всем нашим врачам», — заключил губернатор.

В топ-10 специальностей, которым одобрили льготную ипотеку, вошли терапевты, фельдшеры, педиатры, хирурги, гинекологи, реаниматологи, неврологи, ортопеды, врачи скорой помощи, офтальмологи, рентгенолаборанты и психиатры.