Еще 20 воспитателей Подмосковья получили льготу на покупку жилья. Им вручили сертификаты на социальную ипотеку, и они смогут подобрать квартиры на выгодных условиях. Губернатор Андрей Воробьев поздравил их и отметил, что регион дорожит педагогами, тренерами, учеными, врачами.

Он встретился с воспитателями из разных городских округов Подмосковья в Долгопрудном.

«Я приехал, чтобы поблагодарить вас за ваш труд, за работу — добросовестную, профессиональную. У нас, я часто это говорю, Подмосковье растет — только и успевай строить детские сады, школы», — начал Воробьев.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть проект льготной ипотеки для социальных работников.

Эта программа говорит о том, что мы очень дорожим и нашими учителями, и врачами, и воспитателями Андрей Воробьев.

Накануне встречи с воспитателями губернатор региона вручил сертификаты на льготную ипотеку 12 врачам.

«Вчера общался с врачами, фельдшерами, медсестрами. У нас большая программа, и вы тоже можете в ней участвовать», — отметил глава Подмосковья.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год. Она помогает забыть об основной части платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а участнику остается выплачивать лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Для каждого из нас жилье, дом — это ключевое, ведь ты сможешь быть спокоен и планировать свое будущее. Спасибо вам за ваш труд. Очень рад вас видеть — молодых, красивых, умных Андрей Воробьев.

За последние четыре года квартиры по проекту «Социальная ипотека» купили 77 воспитателей. В этом году свидетельства получат 20 воспитателей из 14 городских округов Подмосковья.

«Очень надеемся, что системы образования, здравоохранения, которые поддерживаются по этой программе, привлекут в наш регион самых одаренных и самых дерзких педагогов, которые хотят реализовать свой потенциал. Вы одни из лучших. Именно поэтому вы достойны, номинированы на приобретение жилья», — заключил Андрей Воробьев.

Подмосковье оплачивает полную стоимость жилья, включая первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки, в течение 10 лет ежемесячно компенсирует оплату основного долга, а участник программы — лишь проценты по кредиту банка.