«Дом — ключевое». Воробьев поздравил с льготной ипотекой еще 20 воспитателей из Подмосковья
Губернатор Подмосковья поздравил с получением льготной ипотеки 20 воспитателей
Еще 20 воспитателей Подмосковья получили льготу на покупку жилья. Им вручили сертификаты на социальную ипотеку, и они смогут подобрать квартиры на выгодных условиях. Губернатор Андрей Воробьев поздравил их и отметил, что регион дорожит педагогами, тренерами, учеными, врачами.
Он встретился с воспитателями из разных городских округов Подмосковья в Долгопрудном.
«Я приехал, чтобы поблагодарить вас за ваш труд, за работу — добросовестную, профессиональную. У нас, я часто это говорю, Подмосковье растет — только и успевай строить детские сады, школы», — начал Воробьев.
Подмосковье — единственный в России регион, где есть проект льготной ипотеки для социальных работников.
Эта программа говорит о том, что мы очень дорожим и нашими учителями, и врачами, и воспитателями
Андрей Воробьев.
Накануне встречи с воспитателями губернатор региона вручил сертификаты на льготную ипотеку 12 врачам.
«Вчера общался с врачами, фельдшерами, медсестрами. У нас большая программа, и вы тоже можете в ней участвовать», — отметил глава Подмосковья.
Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год. Она помогает забыть об основной части платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а участнику остается выплачивать лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.
Для каждого из нас жилье, дом — это ключевое, ведь ты сможешь быть спокоен и планировать свое будущее. Спасибо вам за ваш труд. Очень рад вас видеть — молодых, красивых, умных
Андрей Воробьев.
За последние четыре года квартиры по проекту «Социальная ипотека» купили 77 воспитателей. В этом году свидетельства получат 20 воспитателей из 14 городских округов Подмосковья.
«Очень надеемся, что системы образования, здравоохранения, которые поддерживаются по этой программе, привлекут в наш регион самых одаренных и самых дерзких педагогов, которые хотят реализовать свой потенциал. Вы одни из лучших. Именно поэтому вы достойны, номинированы на приобретение жилья», — заключил Андрей Воробьев.
Подмосковье оплачивает полную стоимость жилья, включая первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки, в течение 10 лет ежемесячно компенсирует оплату основного долга, а участник программы — лишь проценты по кредиту банка.