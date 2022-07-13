Еще пять тренеров из Подмосковья получили льготу на покупку жилья. Им вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека» — такой нет в других регионах. За время ее действия квартирами обеспечили 56 тренеров, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Задача — поддержать выдающихся социальных работников, среди которых врачи, тренеры, педагоги, ученые, воспитатели.

«Специалисты всегда на вес золота, поэтому мы стараемся поддерживать тех, кто востребован, предан своему делу», — сообщил Воробьев.

Тренеры из Подмосковья начали получать льготу на покупку жилья в 2018 году. За это время участниками программы стали 56 человек.

Многие приезжают из других регионов — мы всем рады, создаем комфортные условия для работы, помогаем с жильем. Тем более, что у многих семьи, дети Андрей Воробьев.

Сертификаты еще пяти тренерам вручили министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов и первый заместитель министра жилищной политики региона Людмила Ращепкина.

«Московская область традиционно является одним из лидеров в спорте России, поэтому работать у нас почетно и престижно, а проект социальной ипотеки дает дополнительную мотивацию и стимулирует тренеров», — подчеркнул Абаренов.

Эта льгота доступна преподавателям адаптивной физической культуры и тренерам из государственных и муниципальных учреждений.

«Согласно программе, правительством Московской области предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита и компенсируется сумма основного долга. Участник выплачивает только проценты», — рассказала Людмила Ращепкина.

Льгота помогает забыть об основной части платежа за жилье. Ее берет на себя правительство, а участнику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.