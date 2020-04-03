    03 апреля 2020, 11:47

    Школы и колледжи онлайн. Каким будет обучение в Подмосковье следующие 30 дней

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Школьникам и студентам — дистанционные занятия, а малышам — дежурные группы в начальных классах и детских садах Подмосковья. Министр образования региона Ирина Каклюгина рассказала, как ребята будут учиться с апреля.
    Школы и колледжи онлайн. Каким будет обучение в Подмосковье следующие 30 дней

    Дистанционные уроки школьников продлятся до 1 мая. Удаленно учиться продолжат студенты университетов и колледжей. Для этого предусмотрели специальные онлайн-сервисы. Среди них платформа «Цифровой колледж Подмосковья».

    Детские сады из-за пандемии будут по-прежнему закрыты. Но дети, родители которых в это непростое время вынуждены выходить на социально значимую работу, смогут оставаться в дежурных группах. Они продолжат принимать малышей в детских садах и начальной школе, но не более 12 человек.

    Сотрудникам образовательных учреждений сохранят зарплату за этот период.

    Если педагоги не задействованы в работе дежурных групп, они должны находиться дома и вести уроки оттуда. Очень важно сохранять режим самоизоляции

    Ирина Каклюгина.

    Компьютер выдадут в школе

    Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ребята, у которых дома нет компьютера, смогут на время взять его в школе под расписку. За подробностями нужно обратиться к директору учреждения.

    Те, у кого нет компьютера, позвоните своему учителю или директору, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезет компьютер

    Андрей Воробьев.

    Школьные «битвы умов» перенесут

    Школьные олимпиады перенесут на неопределенный срок. Так, Ирина Каклюгина сообщила: в этом году финал Всероссийской олимпиады школьников пройдет дистанционно.

    Кроме того, в этом году школьникам не удастся пораньше сдать и единый государственный экзамен. Досрочный период, по сути, пропадает. В правительстве рассматривают вопрос о переносе сроков проведения ЕГЭ.