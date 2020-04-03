Школы и колледжи онлайн. Каким будет обучение в Подмосковье следующие 30 дней

Дистанционные уроки школьников продлятся до 1 мая. Удаленно учиться продолжат студенты университетов и колледжей. Для этого предусмотрели специальные онлайн-сервисы. Среди них платформа «Цифровой колледж Подмосковья».

Детские сады из-за пандемии будут по-прежнему закрыты. Но дети, родители которых в это непростое время вынуждены выходить на социально значимую работу, смогут оставаться в дежурных группах. Они продолжат принимать малышей в детских садах и начальной школе, но не более 12 человек.

Сотрудникам образовательных учреждений сохранят зарплату за этот период.

Если педагоги не задействованы в работе дежурных групп, они должны находиться дома и вести уроки оттуда. Очень важно сохранять режим самоизоляции Ирина Каклюгина.

Компьютер выдадут в школе

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ребята, у которых дома нет компьютера, смогут на время взять его в школе под расписку. За подробностями нужно обратиться к директору учреждения.

Те, у кого нет компьютера, позвоните своему учителю или директору, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезет компьютер Андрей Воробьев.

Школьные «битвы умов» перенесут

Школьные олимпиады перенесут на неопределенный срок. Так, Ирина Каклюгина сообщила: в этом году финал Всероссийской олимпиады школьников пройдет дистанционно.

Кроме того, в этом году школьникам не удастся пораньше сдать и единый государственный экзамен. Досрочный период, по сути, пропадает. В правительстве рассматривают вопрос о переносе сроков проведения ЕГЭ.