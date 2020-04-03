Школы и колледжи онлайн. Каким будет обучение в Подмосковье следующие 30 дней
Дистанционные уроки школьников продлятся до 1 мая. Удаленно учиться продолжат студенты университетов и колледжей. Для этого предусмотрели специальные онлайн-сервисы. Среди них платформа «Цифровой колледж Подмосковья».
Детские сады из-за пандемии будут по-прежнему закрыты. Но дети, родители которых в это непростое время вынуждены выходить на социально значимую работу, смогут оставаться в дежурных группах. Они продолжат принимать малышей в детских садах и начальной школе, но не более 12 человек.
Сотрудникам образовательных учреждений сохранят зарплату за этот период.
Если педагоги не задействованы в работе дежурных групп, они должны находиться дома и вести уроки оттуда. Очень важно сохранять режим самоизоляцииИрина Каклюгина.
Компьютер выдадут в школе
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ребята, у которых дома нет компьютера, смогут на время взять его в школе под расписку. За подробностями нужно обратиться к директору учреждения.
Те, у кого нет компьютера, позвоните своему учителю или директору, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезет компьютерАндрей Воробьев.
Школьные «битвы умов» перенесут
Школьные олимпиады перенесут на неопределенный срок. Так, Ирина Каклюгина сообщила: в этом году финал Всероссийской олимпиады школьников пройдет дистанционно.
Кроме того, в этом году школьникам не удастся пораньше сдать и единый государственный экзамен. Досрочный период, по сути, пропадает. В правительстве рассматривают вопрос о переносе сроков проведения ЕГЭ.