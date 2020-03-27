ЕГЭ и прием в вузы предложили перенести из-за коронавируса

Правительству России предложили пересмотреть сроки проведения ЕГЭ в стране. Из-за ситуации с коронавирусом перенести могут и прием в вузы. Нормально подготовиться к экзаменам сейчас у школьников не выйдет.

Скорректировать даты ЕГЭ и начала работы приемных кампаний в высшие учебные заведения предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо с описанием инициативы он уже направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщило РИА «Новости».

«Просим рассмотреть предложение о переносе основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, с соответствующей корректировкой сроков федеральной кампании по поступлению в вузы и набору абитуриентов из выпускников школ», — подчеркнул Чернышов.

Эксперты выяснили, что введенное для профилактики заражения коронавирусом дистанционное образование и школьников, и родителей полностью не устраивает. Повышение уровня итоговых знаний требуется, выяснили в Институте прогрессивного образования, 36% учащихся из разных регионов РФ.

«Наша система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, из-за чего многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов», — заметила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По ее словам, школьники упускают возможность качественно подготовиться перед выпускными и вступительными экзаменами. Если ЕГЭ не перенести, то удар будет нанесен общей успеваемости, а баллы для поступления существенно снизятся.

Мешает учебе, считают авторы идеи, и стресс, который испытывают люди на фоне пандемии.