Карантин не помешает учиться в колледже. Цифровые технологии Подмосковья придут в другие регионы

Платформа «Цифровой Колледж Подмосковья» станет примером для создания онлайн-курсов и дистанционного обучения для всей России. В рамках совместного проекта Московская область передаст свой опыт Петербургу. Это особенно актуально из-за распространения COVID-19.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились, что регионы сделают совместный проект по созданию модели дистанционного обучения для системы профессионального образования.

Московская область предоставит доступ к платформе «Цифровой Колледж Подмосковья». Она является самым большим в России агрегатором онлайн-курсов и виртуальных практикумов для колледжей. Платформа дает индивидуальный подход к обучению студентов, позволяет не только дистанционно учиться, но и проводить конференции. Сейчас платформой пользуются 49 подмосковных колледжей.

Санкт-Петербург займется сбором и анализом цифровых образовательных решений, которые применяются в российских регионах. В итоге должна получиться дистанционная сетевая модель. Она поможет студентам со всей России получать знания с помощью новейших образовательных технологий.

Из-за вспышки коронавируса Россия временно изменила свою жизнь. Многие работодатели просят сотрудников уходить на удаленку, школьников с 23 марта отправят на трехнедельные каникулы, а многие вузы перешли на дистанционное обучение. Такие меры поддержали, в частности, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В Подмосковье уже ввели свободное посещение школ, колледжей и вузов и рекомендовали родителям по возможности оставлять детей дома. В регионе работает Школьный портал, который позволяет ученикам получать домашние задания и отправлять сделанные учителю. Те, кто не может позволить себе сидеть с ребенком дома, в Московской области тоже нашли выход. В регионе создают специальные дежурные группы для младшеклассников. В каждой будут учиться не более 12 детей.

По официальным данным, 147 человек в РФ заболели COVID-19. Во всеми мире инфицированы уже более 200 тысяч, свыше 80 тысяч выздоровели, почти девять тысяч умерли. Последняя информация о пандемии — в материале «360».