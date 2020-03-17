Ребенку лучше будет дома. В Подмосковье посоветовали временно не посещать детские сады

В период карантина подмосковные родители смогут не отводить ребенка в детский сад, и поступить так будет правильнее всего. Заявление об этом сделала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Все детские сады Подмосковья продолжат работать, но мамам и папам посоветовали оставлять своих малышей дома. Об этом надо будет уведомить воспитателей. Если же ребенок без предупреждения отсутствует более пяти дней, его родителям потребуется принести справку. Сделать это надо по санитарным правилам и нормам.

«Что касается детских садов — тут мы настоятельно рекомендуем родителям дошкольников оставлять детей дома. Если этой возможности нет, то все наши детские сады работают и ребенка можно привести», — сказала Ирина Каклюгина.

А что будет со школами?

В школах же, посещение которых из-за коронавируса ограничат с 21 марта, введут дежурные группы для учеников младших классов. Присматривать будут за детьми, родителям которых не с кем оставить малышей дома. Максимальное количество ребят составит 12 человек. В такие группы смогут ходить ученики младших классов.

Ребята постарше будут учиться дистанционно. Для этого во всех образовательных учреждениях региона введут специальные интернет-платформы.

«Как это будет работать? Через школьный портал ученик будет получать ссылку на урок. Например, если по плану должно быть изучение теоремы Пифагора, то он посмотрит видео по этой теме, прочтет параграф и в онлайн-режиме выполнит домашнее задание. Учитель, соответственно, в „Личном кабинете“ проверит результат», — уточнила министр образования Подмосковья.

«Посещать» занятия дома

В некоторых школах во время карантина пройдут каникулы. Тогда на этот период учеников освободят и от дистанционных занятий. В остальных учреждениях образовательный процесс продолжится, но учиться надо будет уже дома.

«Я хочу отметить: это не означает, что у ребенка начинаются каникулы. В большей степени это режим самоизоляции. Он должен находиться дома и по возможности гулять на улице. Прогулки нужны. Чего не должен делать ребенок для своей безопасности? Он не должен посещать общественные места. Никаких театров, кинотеатров, торговых центров и так далее», — добавила Ирина Каклюгина.

Кроме того, с 21 марта свободное посещение введут в колледжах и высших учебных заведениях. В каждом образовательном учреждении тоже запустят дистанционную интернет-платформу.