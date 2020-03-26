    26 марта 2020, 19:25

    Ученики из Подмосковья при необходимости смогут взять в школах компьютеры для удаленки

    Борис Ломакин

    Детей перевели на дистанционное обучение, но нет компьютера? Во время эфира на телеканале «360» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что взять компьютеры на время при необходимости можно будет в школах.
    Ученики из Подмосковья при необходимости смогут взять в школах компьютеры для удаленки

    В связи с карантином всех школьников и студентов Московской области перевели на дистанционное обучение. Теперь они получают знания посредством онлайн-лекций и уроков. Но есть семьи, в которых нет компьютера. Как им учиться?

    Губернатор Андрей Воробьев объяснил, что у большинства людей есть доступ к Сети через мобильный телефон с интернетом. То есть с помощью смартфона или планшета можно смотреть обучающие видео.

    Если наличие компьютера принципиальный вопрос, то родители могут взять оборудование в школе под расписку. За подробностями нужно обратиться к директору учреждения.

    Те, у кого вдруг нет компьютера, позвоните или своему учителю, или директору школу, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезет компьютер, чтобы на нем можно было работать

    Андрей Воробьев.

    Воробьев попросил министра образования Ирину Каклюгину доложить о количестве таких заявок и все удовлетворить.

    Во время эфира Воробьев говорил о ситуации с коронавирусом. По словам губернатора, в Московской области заболел 41 человек, семь выздоровели. Но для того чтобы вирус гарантированно не распространялся, власти региона ввели ряд мер: людям старше 65 лет посоветовали сидеть дома, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, ввели дезинфекцию в общественном транспорте, приостановили программу «Активное долголетие», отменили массовые мероприятия и так далее. На интересующие вопросы жителям региона ответят по телефону 8-800-550-50-30.