Школьные олимпиады перенесут. К чему готовиться подмосковным ребятам?

Это главная «битва умов» для ребят. Она позволяет школьникам получить весомые льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Однако в этом году финал сдвинули прилично — с 30 апреля на 30 июня, а это на десять дней позже начала приемной кампании. Организаторам олимпиады потребуется обработать огромный объем данных в кратчайшие сроки, чтобы школьники успели получить льготы. Но и это не единственная перемена. Так, Всероссийский этап олимпиады проведут дистанционно.

Если раньше, например, математику сдавали в одном субъекте, а русский — в другом, то сейчас все дети пройдут заключительный этап в своем субъекте. Проверять результаты, конечно, будут на федеральном уровне Ирина Каклюгина министр образования Подмосковья.

В субъектах создадут пункты проведения олимпиады, где школьники и будут выполнять задания.

Перемены коснутся и ЕГЭ

Кроме того, в этом году школьникам не удастся пораньше сдать и единый государственный экзамен. Досрочный период по сути пропадает. Его переносят на время основного — с 25 мая по 29 июня.

Ранее также стало известно, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести в этом году ЕГЭ дистанционно.