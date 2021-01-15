Жители выдвинули на проект «Народный бюджет» еще почти 700 идей по развитию Подмосковья

За них проголосовали на 60 тысяч человек больше, чем год назад. Тогда участие в опросе приняли около 210 тысяч человек. На этот раз их число почти достигло 270 тысяч.

Суть проекта в том, что жители сами выбрали, как распределить бюджетные деньги. Например, в Химках, благодаря инициативе родителей, в семи школах открыли стоматологические кабинеты. Там детей будут лечить бесплатно.

И другие успешные проекты

В Егорьевске народный проект помог обустроить пространство для отдыха в деревне Челохово, в Леонове — пожарный водоем.

Вместе с тем в 17 школах и детских садах Красногорска создали интерактивные классы. Туда же закупили концертные костюмы и музыкальные инструменты.

В Сергиевом Посаде сделали спортивную площадку для воркаута, а на набережной появились столы для настольного тенниса. Обо всем этом просили сами жители.

В Балашихе уже преобразилась территория вблизи Саввинского пруда, в Мытищах удалось издать памятную книгу «Дети войны. Дети беды». Со многими проектами жителями помогли депутаты Мособлдумы.

Как работает «Народный бюджет»?

На каждый народный проект власти Подмосковья выделяют до десяти миллионов рублей. Участие в конкурсе открыто для всех желающих. Они могут предложить самые разные проекты — от благоустройства, развития спорта и культуры до ремонта школ, библиотек и не только.

Сначала проекты проходят отборы в городских округах, а после лучшие из них будут участвовать в региональном этапе. В итоге определят топ инициатив, которые реализуют до конца 2021 года.