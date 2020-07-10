Все для активного и тихого досуга. Как преобразят парки и площади Сергиева Посада в 2020 году

Площадь Пухова — один из важнейших элементов масштабного преображения округа. Год назад она победила на всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Для облика площади выбрали дизайн в космическом стиле. Она разделена на несколько зон, каждую из которых сделают в виде звезды или планеты. Все вместе это Солнечная система. В таком формате оформлены сцена, детская горка, амфитеатр, скамейки, качели, клумбы и не только.

Здесь появится новое игровое пространство для малышей — это детская площадка «Геркулес». Для освещения создадут 61 опору. Визуально поучится аллюзия на созвездие. Памятник же Пухову дополнят четырьмя прожекторами.

Основа такого проекта — придание площади многофункциональности для повседневного использования, но при сохранении основной функции — проведения культурно-массовых мероприятий Михаил Хайкин.

На площади уже сделали плиточное покрытие и забетонировали основание для памятника, установили ряд малых архитектурных форм. Идут работы по подготовке освещения. Благоустройство на 65% уже выполнено.

В 2020 году благоустроят и парк «Скитские Пруды». Он занимает участок площадью 11,3 гектара. Его вид уже меняли годом ранее — тогда создали новые дорожки и сцену. Вместе с тем появилась возможность играть в волейбол — для этого появилась площадка. Оборудовали модуль для мастер-классов и охраны.

В этом году благоустройство продолжится. Мы установим новую парковую мебель: качели и декоративные лавки с подсветкой, шезлонги, скамейки. Еще будет обустроена зона пикника с беседками, а вести к ней будет экодорожка из деревянного настила Михаил Хайкин.

Появятся видеонаблюдение, новые фонари, памп-трек, дорожки из брусчатки и деревянная горка для катания зимой. Подготовят четыре спортивные зоны с секциями для воркаута, стритбола, бокса и не только.

Еще в 2020 году приступят к преображению бульвара Кузнецова. Он стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и в исторических поселениях.

А годом ранее в городе Пересвете, входящем в состав округа, также реконструировали площадь Защитников Отечества. Это сделали по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Теперь площадь стала зоной для отдыха и проведения патриотических мероприятий. Здесь установлен памятник монаху-воину Александру Пересвету Михаил Хайкин.

На этой площади уже появились скамейки с теневыми навесами, цветники, новые деревья и кустарники. Вместе с тем обустроили тротуар для прогулок, сделали освещение и видеонаблюдение.

И в прошлом году в Пересвете благоустроили пешеходную зону вблизи Дома культуры «Космос». Здесь преобразили тропинки, установили фонари, озеленили территорию.

Также между библиотекой и домом культуры создали скейт-парк. Появились спортивная и игровая площадки, скамейки и урны.

Хайкин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в Подмосковье преобразятся 46 общественных пространств до конца этого года.