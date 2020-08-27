«Народный бюджет» решит социальные проблемы Подмосковья. Как это работает?

Проект «Народный бюджет» работает в Московской области. Он позволяет местным жителям добиться ремонта подъезда, благоустройства сквера или замены старой площадки во дворе. Каким именно образом, «360» рассказала заместитель председателя правительства МО, руководитель Главного управления территориальной политики МО Мария Нагорная.

«„Народный бюджет“ — это возможность участия каждого жителя в решении самой насущной проблемы муниципалитета. Самое главное в „Народном бюджете“ — это то, что проект должен быть инициирован жителями или народными депутатами, депутатами муниципального образования или Московской областной Думы», — отметила она.

Депутаты тоже имеют такое право, поскольку получили мандат доверия от жителей.

Проект должен быть в рамках полномочий местного самоуправления и поддержан максимальным количеством местных жителей.

С начала 2020 года Московская область выделила 500 миллионов рублей на реализацию проекта.

«Народный бюджет» еще иногда называют «инициативным бюджетированием».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал главе Балашихи Сергею Юрову сертификат победителя конкурса «Народный бюджет». Теперь Саввинский пруд в городском округе благоустроят до декабря. На портале «Добродел» за это предложение проголосовали 2307 человек.