Саввинский пруд в Балашихе благоустроят по просьбе жителей до конца года

«Наш приоритет — качество жизни. Здесь территория — пять гектаров, в таком муниципалитете это немало. Знаю, что многие голосовали, рисовали и предлагали свои идеи. Главное — слышать и решать те задачи, которые ставит жизнь», — сказал губернатор.

Надеюсь, что до конца года здесь будет все то, о чем мечтают и чего ждут жители. Благодарю за неравнодушное отношение! Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Идея с обновлением водоема быстро набрала популярность. На портале «Добродел» за нее проголосовали 2307 человек. Это наибольшее количество среди проектов инициативного бюджетирования в категории «Благоустройство». До декабря текущего года в зоне отдыха у воды проложат дорожки, установят освещение и пирс.

Над концепцией будущего парка потрудились и учащиеся художественной школы в микрорайоне Павлино. Победительницей конкурса детских рисунков «Саввинский пруд — живописный берег» стала 12-летняя Мария Садикова. Ее проект с беседкой в центре пруда признан лучшим.

Всего на проект выделили 10 миллионов рублей. До декабря этого года все работы должны быть завершены.

Также в Балашихе продолжается благоустройство Пестовского парка, там обустроят лыжную трассу. Андрей Воробьев сегодня проверил промежуточный итог работ.