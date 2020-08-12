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    12 августа 2020, 18:23

    Саввинский пруд в Балашихе благоустроят по просьбе жителей до конца года

    Анастасия Максимовских

    Саввинский пруд в Балашихе благоустроят до декабря этого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня передал главе городского округа Сергею Юрову сертификат победителя конкурса «Народный бюджет».
    Саввинский пруд в Балашихе благоустроят по просьбе жителей до конца года

    «Наш приоритет — качество жизни. Здесь территория — пять гектаров, в таком муниципалитете это немало. Знаю, что многие голосовали, рисовали и предлагали свои идеи. Главное — слышать и решать те задачи, которые ставит жизнь», — сказал губернатор.

    Саввинский пруд в Балашихе благоустроят по просьбе жителей до конца года | Изображение 1

    Надеюсь, что до конца года здесь будет все то, о чем мечтают и чего ждут жители. Благодарю за неравнодушное отношение!

    Андрей Воробьевгубернатор Московской области.

    Идея с обновлением водоема быстро набрала популярность. На портале «Добродел» за нее проголосовали 2307 человек. Это наибольшее количество среди проектов инициативного бюджетирования в категории «Благоустройство». До декабря текущего года в зоне отдыха у воды проложат дорожки, установят освещение и пирс.

    Саввинский пруд в Балашихе благоустроят по просьбе жителей до конца года | Изображение 2

    Над концепцией будущего парка потрудились и учащиеся художественной школы в микрорайоне Павлино. Победительницей конкурса детских рисунков «Саввинский пруд — живописный берег» стала 12-летняя Мария Садикова. Ее проект с беседкой в центре пруда признан лучшим.

    Всего на проект выделили 10 миллионов рублей. До декабря этого года все работы должны быть завершены.

    Саввинский пруд в Балашихе благоустроят по просьбе жителей до конца года | Изображение 3

    Также в Балашихе продолжается благоустройство Пестовского парка, там обустроят лыжную трассу. Андрей Воробьев сегодня проверил промежуточный итог работ.

    Новости SMI.FM