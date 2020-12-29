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    29 декабря 2020, 14:47

    Проект «Народный бюджет» помог жителям Подмосковья реализовать 586 инициатив в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Екатерина Малашенко

    Участники проекта «Народный бюджет» из Подмосковья подвели итоги реализованных за год инициатив. Об этом они рассказали губернатору региона Андрею Воробьеву в областном Доме правительства. Суть проекта в том, что жители сами выбрали, на что пойдут бюджетные деньги.
    Проект «Народный бюджет» помог жителям Подмосковья реализовать 586 инициатив в 2020 году | Изображение 1
    Проект благоустройства Саввинского пруда в Балашихе

    Работа проекта начинается с потребности жителей. Например, им нужны хоккейная площадка или музей поискового отряда. Для этого собирается инициативная группа, которая берется за разработку проекта и составляет смету.

    Жителям требуется собрать минимум 1% от общей стоимости, а все остальное — из бюджета Подмосковья. Но в пределах десяти миллионов рублей. А главное — за идею нужно проголосовать на портале «Добродел».

    На этот год конкурсный отбор прошли 586 проектов. Например, в Балашихе это благоустройство Саввинского пруда, а в Химках — сеть стоматологических кабинетов внутри школ. Для второй из этих инициатив в пределах городского округа выбрали семь образовательных учреждений.

    Проект «Народный бюджет» помог жителям Подмосковья реализовать 586 инициатив в 2020 году | Изображение 2
    Проект благоустройства Саввинского пруда в Балашихе

    Мы опираемся на мнение людей, которые знают и предлагают наиболее существенные, важные вопросы, сопровождающие нас в жизни

    Андрей Воробьев.

    А в 2020-м в голосовании приняли участие еще более 200 тысяч жителей. Представили 688 новых проектов. Итоги подведут уже в феврале следующего года. С марта начнется реализация идей победителей.