Проект «Народный бюджет» помог жителям Подмосковья реализовать 586 инициатив в 2020 году

Проект благоустройства Саввинского пруда в Балашихе

Работа проекта начинается с потребности жителей. Например, им нужны хоккейная площадка или музей поискового отряда. Для этого собирается инициативная группа, которая берется за разработку проекта и составляет смету.

Жителям требуется собрать минимум 1% от общей стоимости, а все остальное — из бюджета Подмосковья. Но в пределах десяти миллионов рублей. А главное — за идею нужно проголосовать на портале «Добродел».

На этот год конкурсный отбор прошли 586 проектов. Например, в Балашихе это благоустройство Саввинского пруда, а в Химках — сеть стоматологических кабинетов внутри школ. Для второй из этих инициатив в пределах городского округа выбрали семь образовательных учреждений.

Проект благоустройства Саввинского пруда в Балашихе

Мы опираемся на мнение людей, которые знают и предлагают наиболее существенные, важные вопросы, сопровождающие нас в жизни Андрей Воробьев.

А в 2020-м в голосовании приняли участие еще более 200 тысяч жителей. Представили 688 новых проектов. Итоги подведут уже в феврале следующего года. С марта начнется реализация идей победителей.