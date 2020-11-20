facebook_pixel
    20 ноября 2020, 17:33

    Набережную реки Нары преобразят в Серпухове. Это одна из топ-3 просьб жителей

    Анастасия Аброськина, Кирилл Имеев

    В подмосковном Серпухове благоустроят набережную у сквера на Тульской улице. На ее облик местные жители жаловались очень активно, и проблема вошла в топ-3 по обращениям в социальных сетях. Советник губернатора Александр Коган пообещал, что здесь обустроят удобное и современное место отдыха.

    Он проверил, как Серпухов уже преобразили в этом году, вместе с министром благоустройства Подмосковья Михаилом Хайкиным. Среди основных проектов по реконструкции — площадь Ленина и парк имени Олега Степанова, но еще одним станет набережная Нары.

    Мы получали в [социальных] сетях обращения, что жителям необходима набережная на Тульской. Можно сделать совместный проект. Нам необходимо продумать все детали благоустройства, чтобы сделать набережную просто идеальной

    Александр Коган.

    Коган пообещал помочь с этим проектом главе городского округа Юлии Купецкой. Благоустройство набережной реки Нары вблизи сквера под Соборной горой запланировали на 2021 год.

    В округе возьмутся и за масштабное преображение парка имени Олега Степанова. Вскоре здесь очистят пруд, укрепят его берега, благоустроят тропинки, установят новые спортивные и игровые конструкции.

    Набережную реки Нары преобразят в Серпухове. Это одна из топ-3 просьб жителей | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

    Новый облик здесь получат спортивная зона и детский городок, а освещение и другая инфраструктура станут лучше.

    В Серпухове продолжают благоустраивать и площадь Ленина. Это одно из знаковых мест городского округа.

    Я думаю, оно будет зоной притяжения жителей: есть пространство для детей, пешеходная зона, отдельное пространство — пешеходная улица с ресторанами и кафе

    Александр Коган.
    Набережную реки Нары преобразят в Серпухове. Это одна из топ-3 просьб жителей | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

    Александр Коган подчеркнул, что Серпухов заметно и масштабно преображается. По его словам, «вкладываются приличные деньги для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно».