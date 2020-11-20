Набережную реки Нары преобразят в Серпухове. Это одна из топ-3 просьб жителей

Он проверил, как Серпухов уже преобразили в этом году, вместе с министром благоустройства Подмосковья Михаилом Хайкиным. Среди основных проектов по реконструкции — площадь Ленина и парк имени Олега Степанова, но еще одним станет набережная Нары.

Мы получали в [социальных] сетях обращения, что жителям необходима набережная на Тульской. Можно сделать совместный проект. Нам необходимо продумать все детали благоустройства, чтобы сделать набережную просто идеальной Александр Коган.

Коган пообещал помочь с этим проектом главе городского округа Юлии Купецкой. Благоустройство набережной реки Нары вблизи сквера под Соборной горой запланировали на 2021 год.

В округе возьмутся и за масштабное преображение парка имени Олега Степанова. Вскоре здесь очистят пруд, укрепят его берега, благоустроят тропинки, установят новые спортивные и игровые конструкции.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Новый облик здесь получат спортивная зона и детский городок, а освещение и другая инфраструктура станут лучше.

В Серпухове продолжают благоустраивать и площадь Ленина. Это одно из знаковых мест городского округа.

Я думаю, оно будет зоной притяжения жителей: есть пространство для детей, пешеходная зона, отдельное пространство — пешеходная улица с ресторанами и кафе Александр Коган.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Александр Коган подчеркнул, что Серпухов заметно и масштабно преображается. По его словам, «вкладываются приличные деньги для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно».