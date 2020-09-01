Парк 200-летия Егорьевска благоустроят в Подмосковье с участием жителей. Там сделают велодорожки и лодочную станцию

Они встретились с неравнодушными жителями, которые хотели бы стать участниками нового общественного совета. Это значит, что активисты помогут преобразить парки, выбрав актуальные решения.

Здесь полностью реализовали крупный проект — благоустроили Соборную площадь. На эту цель еще в 2018 году, будучи городом-юбиляром, Егорьевск получил деньги из областного бюджета.

Теперь по-настоящему новая точка притяжения жителей получилась. Очень интересно сделано все — видно, что довольны люди и развивается бизнес вокруг. Есть планы для благоустройства парка 200-летия Егорьевска. Сейчас мы решаем по финансам, потому что, безусловно, пандемия внесла свои коррективы в экономику Михаил Хайкин.

Министр подчеркнул, что преобразить парк 200-летия Егорьевска планируют с поддержкой жителей. Здесь обустроят дорожки для катания на велосипеде, роликах. Обновят пешеходные тропинки, в том числе экологический маршрут. Установят игровые, а также спортивные площадки и сцены. Откроют скейт-парк и лодочную станцию.

В парке появится детская игровая зона «Ящик с апельсинами» и смотровая площадка «Голубой вагон». Обе обустроят в тематике произведений Эдуарда Успенского, уроженца Егорьевска.

Благоустройство улицы Александра Невского

Но один из ближайших проектов благоустройства — обновление облика улицы Александра Невского. Сделать это планируют уже к лету следующего года, отметил Хайкин.

В этом году начнем работы по благоустройству улицы Невского и не только. Уже есть проекты, и сегодня мы обсуждали их с общественностью. Очень важно, что жители принимали активное участие в разработке проектов. Наша задача — к следующему лету открыть улицу Михаил Хайкин.

В Подмосковье большая программа формирования комфортной городской среды. Это президентский проект. В 2020 году обновят более 50 общественных пространств, сказал Хайкин.

«Губернатор Андрей Воробьев уделяет очень большое внимание данной работе. Создано министерство по благоустройству, где мы разрабатываем все эти проекты, советуемся с людьми. <…> Много работы и интересных проектов — главное, чтобы жители смогли проводить время на свежем воздухе с интересом», — добавил он.