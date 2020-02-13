Подмосковье на защите граждан

Безопасный регион — не просто слова для Московской области. В Подмосковье активно работают над улучшением защиты населения: устанавливают еще больше камер наблюдения, контролируют общественные места, снижают количество аварий на дорогах. О результатах кропотливой работы расскажет «360».

Комфортная жизнь

В Подмосковье живут 7,6 миллиона человек. Одна из главных задач региона — сделать так, чтобы жизнь каждого была безопасной. За последние семь лет работа в этом направлении сильно шагнула вперед. Количество преступлений стало меньше на 30%. Однако останавливаться на этом нельзя.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Наша задача — сделать жизнь комфортной, безопасной и, как ставит перед нами задачу президент и сама жизнь, активно развивать экономику, качество жизни наших жителей. За последнее время в столичном регионе, в Московской области в частности, есть заметные результаты по обеспечению безопасности, по снижению преступлений. По динамике снижения преступности мы входим в 10 лучших регионов страны», — сказал губернатор Андрей Воробьев на расширенном заседании коллегии прокуратуры Московской области.

Снижать количество преступлений помогает программа «Безопасный регион». Это централизованная система видеонаблюдения, благодаря которой можно хранить и анализировать информацию. А главная цель правоохранителей — сделать так, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя максимально комфортно в общественных местах.

Работа системы «Безопасный регион». Источник фото: Алексей Оводов

«Всегда есть к чему стремиться. Поэтому мы со своей стороны совместно со всем правоохранительным блоком часто и подробно обсуждаем тему развития системы „Безопасный регион“. Это умные, технически оснащенные мероприятия, которые позволяют контролировать территорию, особенно в общественных местах», — добавил Андрей Воробьев.

Еще одно условие комфортной жизни — соблюдение прав жителей. В 2019-м этот вопрос был главным у прокуратуры Московской области.

«В первую очередь в ушедшем году усилия прокуроров Подмосковья были направлены на соблюдение прав и свобод граждан. В этой сфере выявлено более 70 тысяч нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования свыше 24 тысяч виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Все чаще по материалам прокурорских проверок осуществляется уголовное преследование — по нашей инициативе возбуждено почти 600 уголовных дел», — рассказал генпрокурор региона Сергей Забатурин.

Прозрачность действий

Еще одна задача Московской области — обеспечить максимально быстрый контакт с жителями. Для этого больше года назад создали Центр управления регионом (ЦУР). Это система, где решают проблемы оперативно и круглосуточно. Работают региональный и муниципальные ЦУР по 11 блокам: транспорт и дороги, здравоохранение, образование, социальная защита, экология, строительство, безопасность, нацпроекты, ЖКХ, государственные услуги, СМИ и соцсети. Новая система помогает решать даже такой насущный вопрос, как коррупция.

«Что касается борьбы с коррупцией, то есть только один рецепт: это прозрачность. Прозрачность закупок, цифровая экономика. Неслучайно в 2019 году одной из приоритетных задач и на региональном, и на муниципальном уровне было образование ЦУР, для того чтобы максимально каждое обращение, каждая жалоба жителей нашла свое решение», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Чтобы результаты работы не канули в Лету, дело необходимо продолжать и в этом году. Такую задачу поставил губернатор перед правоохранительным блоком.

«Президент в каждом выступлении обращает наше внимание на чуткость, внимание, доверие к власти. И мы этому тоже стараемся придавать большое значение. Знаю, что и работники прокуратуры, и правоохранительных подразделений имеют постоянную обратную связь. Наша задача — продолжить эту работу в 2020 году», — заявил Андрей Воробьев.

Продолжат в Подмосковье работать и над снижением количества ДТП, увеличением продолжительности жизни (а это привлечение новых врачей, строительство поликлиник), улучшением качества образования. Необходимо искать еще больше инвесторов. И здесь задача у сотрудников правоохранительных органов — поддерживать и помогать предпринимателям решать вопросы.