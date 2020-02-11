ЦУР: инструкция по применению

Центр управления регионом — это офис, где быстро и качественно решаются самые злободневные вопросы, начиная от порядка на дороге и уборки мусора до записи детей в школу или даже перегоревшей лампочки в подъезде. Сколько этапов проходит от поступления заявки до реализации просьбы жителя?

Центр управления регионом выглядит как опен-спейс, где 100 человек работают за компьютерами. Его легко принять за банк, коммерческий отдел торговой компании или даже редакцию новостей.

Источник фото: телеканал «360»

Однако есть одно но. Обратим внимание на детали. Люди работают по командам — или по блокам, как они называются в ЦУРе.

У каждого своя огромная плазма с разноцветной картой Московской области. И называется она тепловой. Чем ярче цвет, тем сложнее обстановка. Отсюда вывод — перед нами ситуационный центр.

Источник фото: телеканал «360»

По сути, ЦУР — это круглосуточная бесперебойная связь между жителями и правительством. Все сотрудники работают на то, чтобы эту связь обеспечить. Представим склад, куда приезжают сотни машин с разными товарами. Их сортируют, распределяют, и дальше курьеры развозят позиции по заказчикам.

ЦУР работает по той же системе. Вместо товаров — жалобы жителей. Вместо машин — каналы связи: от «Добродела» до соцсетей и горячей линии губернатора. Вместо курьеров — сотрудники блоков ЦУРа. Жалобы делят по направлениям. Будь то медицина или благоустройство, образование или ЖКХ. И доводят до исполнителя.

Источник фото: телеканал «360»

Цели и задачи центра определяют его концепцию. «Знаем»: обрабатываются обращения граждан из всех источников. «Быстро решаем»: сроки по большинству вопросов регламентированы. «Не допускаем»: возникновения новых жалоб.

Такой принцип касается не только оперативных жалоб, но и ресурсоемких, то есть требующих значительных затрат. Скажем, нужна дорога, школа или поликлиника. Результат голосования на портале «Добродел» станет началом решения проблемы — а дальше механизм тот же.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотрим, как работает цепочка на примере замены перегоревшей лампочки в подъезде дома № 6 по улице Мира в Мытищах. Жалоба в ЦУР — блок ЖКХ — обращение в муниципалитет — связь с управляющей компанией — задание электрику. Через два часа в подъезде новая лампочка.

Так что в ЦУРе занимаются обращениями жителей, каждому уделяется внимание. Сотрудники контролируют процесс от А до Я. Причем результат решения проблемы, то есть та самая «Я», должен быть наглядным и подтвержденным. Будь то фото отремонтированной дороги или замененной лампочки во втором подъезде дома № 6 по улице Мира в Мытищах.