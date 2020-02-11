ЦУР: инструкция по применению
Как работает Центр управления регионом Подмосковья?
Центр управления регионом выглядит как опен-спейс, где 100 человек работают за компьютерами. Его легко принять за банк, коммерческий отдел торговой компании или даже редакцию новостей.
Однако есть одно но. Обратим внимание на детали. Люди работают по командам — или по блокам, как они называются в ЦУРе.
У каждого своя огромная плазма с разноцветной картой Московской области. И называется она тепловой. Чем ярче цвет, тем сложнее обстановка. Отсюда вывод — перед нами ситуационный центр.
По сути, ЦУР — это круглосуточная бесперебойная связь между жителями и правительством. Все сотрудники работают на то, чтобы эту связь обеспечить. Представим склад, куда приезжают сотни машин с разными товарами. Их сортируют, распределяют, и дальше курьеры развозят позиции по заказчикам.
ЦУР работает по той же системе. Вместо товаров — жалобы жителей. Вместо машин — каналы связи: от «Добродела» до соцсетей и горячей линии губернатора. Вместо курьеров — сотрудники блоков ЦУРа. Жалобы делят по направлениям. Будь то медицина или благоустройство, образование или ЖКХ. И доводят до исполнителя.
Цели и задачи центра определяют его концепцию. «Знаем»: обрабатываются обращения граждан из всех источников. «Быстро решаем»: сроки по большинству вопросов регламентированы. «Не допускаем»: возникновения новых жалоб.
Такой принцип касается не только оперативных жалоб, но и ресурсоемких, то есть требующих значительных затрат. Скажем, нужна дорога, школа или поликлиника. Результат голосования на портале «Добродел» станет началом решения проблемы — а дальше механизм тот же.
Посмотрим, как работает цепочка на примере замены перегоревшей лампочки в подъезде дома № 6 по улице Мира в Мытищах. Жалоба в ЦУР — блок ЖКХ — обращение в муниципалитет — связь с управляющей компанией — задание электрику. Через два часа в подъезде новая лампочка.
Так что в ЦУРе занимаются обращениями жителей, каждому уделяется внимание. Сотрудники контролируют процесс от А до Я. Причем результат решения проблемы, то есть та самая «Я», должен быть наглядным и подтвержденным. Будь то фото отремонтированной дороги или замененной лампочки во втором подъезде дома № 6 по улице Мира в Мытищах.