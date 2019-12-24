Доверие и развитие городов. Самые эффективные муниципалитеты назвали в Подмосковье
Для оценки муниципалитетов региона используют Рейтинг-50. Входят в него городские округа, которые больше других продвинулись по определенным направлениям. А в основу рейтинга вошли 50 показателей.
«В этом зале мы встречаемся раз в год — подводить итоги. Видно, как важно держать темп, как важно каждому из нас соответствовать тем требованиям, которые предъявляют нам жители и статус Московской области. Мы традиционно встречаемся здесь, чтобы подвести Рейтинг-50», — отметил губернатор Андрей Воробьев во время заседания.
Так, в этом году лидерами среди муниципалитетов стали городские округа Ивантеевка, Котельники и Реутов. Лучшим в рейтинге закрытых административных территориальных образований (ЗАТО) стал Звездный Городок.
Назвали и победителей премии губернатора «Прорыв года»:
- «Рост налогов» — городской округ Черноголовка;
- «Территория успешных школ» — городской округ Мытищи;
- «За поддержку преобразований в здравоохранении» — Одинцовский городской округ;
- «Медиадиалог» — городской округ Солнечногорск;
- «Доверие к власти» — Орехово-Зуевский городской округ;
- «Чистое Подмосковье» — городской округ Егорьевск;
- «Актуальные решения в сфере строительства и ЖКХ» — городской округ Богородский;
- «Лучшее общественное пространство» — городской округ Домодедово;
- «Вклад в развитие инфраструктуры безопасных дорог, транспорта и общественной безопасности» — Можайский городской округ;
- «Эффективный аграрный муниципалитет» — городской округ Озеры;
- «За динамичное развитие» — городской округ Химки;
- «За быстрое решение проблем жителей» — Наро-Фоминский городской округ.