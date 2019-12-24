Доверие и развитие городов. Самые эффективные муниципалитеты назвали в Подмосковье

В Московской области оценили эффективность работы муниципалитетов. Итоги этого года подвели на заседании Высшего совета в Доме правительства Подмосковья.

Для оценки муниципалитетов региона используют Рейтинг-50. Входят в него городские округа, которые больше других продвинулись по определенным направлениям. А в основу рейтинга вошли 50 показателей.

Источник фото: Воробьев LIVE

«В этом зале мы встречаемся раз в год — подводить итоги. Видно, как важно держать темп, как важно каждому из нас соответствовать тем требованиям, которые предъявляют нам жители и статус Московской области. Мы традиционно встречаемся здесь, чтобы подвести Рейтинг-50», — отметил губернатор Андрей Воробьев во время заседания.

Так, в этом году лидерами среди муниципалитетов стали городские округа Ивантеевка, Котельники и Реутов. Лучшим в рейтинге закрытых административных территориальных образований (ЗАТО) стал Звездный Городок.

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