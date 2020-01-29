Каждый житель Подмосковья сможет узнать о небезопасных местах в регионе. Для этого Систему-112 и ЦУР объединят

Все жители Московской области смогут узнать, где в регионе безопасные места, а где нужно привлекать внимание органов. Для этого объединят Систему-112 и Центр управления регионом.

Новым этапом совместной работы с правоохранительными органами в 2020 году губернатор Андрей Воробьев назвал интеграцию Системы-112 с Центром управления регионом. В конце года благодаря этому будет видно, на какой позиции в рейтинге безопасности находится каждый муниципалитет.

«Мы интегрируем в этом году Систему-112 с Центром управления регионом, чтобы каждый житель видел, где безопасность в зеленой зоне, а где нужно внимание всех органов власти», — сообщил глава региона во время ежегодного обращения к жителям.

Воробьев подчеркнул, что внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, в том числе в обеспечение безопасности, является одной из стратегических задач Подмосковья. Об этом в своем послании к Федеральному собранию упоминал президент России Владимир Путин.

В 2019 году система видеонаблюдения Московской области признана второй по величине в России. Из 38 тысяч семь тысяч камер установили в подъездах. Такими комплексами планируют оснастить все города Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям Подмосковья назвал безопасность одним из наиболее значимых вопросов для каждого в регионе.

Сегодня наша система видеонаблюдения стала второй по величине в России. И эта программа дальше наступательно будет реализовываться в каждом городе Подмосковья. 38 тысяч камер, из которых семь тысяч мы начали устанавливать в подъездах, благодаря системе «Безопасный регион» раскрыто порядка 1000 преступлений. Мы продолжим эту работу Андрей Воробьев.

В прошлом году Подмосковье впервые вошло в число 15 наиболее благоприятных субъектов с наименьшим уровнем преступности. Воробьев подчеркнул, что это заслуга правоохранителей.