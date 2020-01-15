Путин обращается к Федеральному собранию с посланием. Онлайн-трансляция

Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж». Это 16-е послание Путина членам парламента.

13:08 Еще правки в Конституцию РФ. За президентом останется право отстранять от должности председателя правительства, его замов в связи с утратой доверия. Прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой — также на главе государства. Право отправлять в отставку конституционных судей также предлагается дать президенту. По своему запросу он сможет проверять конституционность законопроектов.

13:07 Нужна большая независимость прокуратуры от региональных властей

13:06 Госдуме предлагается доверить утверждение председателя правительства РФ, президент будет обязан принять решение парламента.

При этом хочу подчеркнуть, что наша страна с огромной территорией, многообразием культурных традиций не может существовать в форме парламентской республики, Россия должна оставаться президентской республикой Владимир Путин.

Источник фото: телеканал «360»

13:01 Однако Путин предложил к обсуждению некоторые поправки в Конституцию РФ:

— Регулярная индексация пенсий должна должна быть закреплена в Конституции;

— Закрепить в Конституции, что минимальный размер труда не должен быть ниже прожиточного минимума;

— Закрепить принципы единой системы публичной власти, взаимодействие между государственными и муниципальными органами, полномочия которых должны быть расширены и укреплены;

— Требования к кандидату в президенты. Постоянное проживание на территории России в течение 25 лет, а также отсутствие вида на жительства другого государства, причем не только на момент участия в выборах, но и когда-либо раньше;

— Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать только в той части России, где не противоречат Конституции России;

— Закрепить обязательные требования к главам субъектов. Члены Совфеда, депутаты Госдумы, председатель правительства, федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

12:57 Принимать новую Конституцию в России не будут.

Считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции не исчерпан Владимир Путин.

12:55 Россия не занимается гонкой вооружения, «наоборот, другим ведущим государствам предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия».

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Но еще нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя, что происходит в мире, разрабатывая боевые комплексы и системы новых поколений», — сказал президент.

Источник фото: телеканал «360»

12:53 В России создадут самый большой архив по Второй мировой войне.

«Мы обязаны защитить правду о Победе. Что мы скажем детям, если ложь будет расползаться по всему миру? Наглому вранью мы должны противопоставить факты», — отметил Путин, говоря о 75-летии Победы.

12:51 Путин предлагается ввести по всей стране бесплатный доступ в интернет, имеются в виду социально значимые сервисы.

12:48 С 2021 должен заработать механизм «Загрязнитель платит». Речь идет о производителях, на которых расходы за утилизацию.

12:47 Бизнес-компании должны помнить о своей социальной и экологической ответственности.

Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга и качества воздуха, воды, почвы — и распространить на всю страну. То есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга Владимир Путин

12:44 Для бизнеса предлагается завершить реформу контрольно-надзорной деятельности в 2020 году. Про 210 статью УК РФ: правоохранительные органы впредь должны будут доказать, что организация или компания создавалась умышленно под незаконные действия.

Источник фото: телеканал «360»

12:41 Об инфляции. По итогам прошлого года она составила 3%, что ниже установленного ориентира в 4%. «В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых», — заявил Путин. Кроме того:

— Прирост инвестиций должен быть не менее 5%;

— Доля в ВВП надо увеличить до 25% в 2024 году;

— Налоговые условия для крупных проектов должны быть неизменны на срок до двух лет;

— Требования для строительства гособъектов зафиксированы на три года.

12:39 Президент говорит о проблемах доступа к лекарствам. Больше не должно быть перебоев в поставках, а также усилится контроль за качеством.

Я прошу в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы родители не оказывались в безвыходной ситуации, когда лекарства невозможно достать Владимир Путин.

12:37 По медицинским специальностям предлагается изменить систему поступления в вузы. Квоты будут формироваться по заявкам субъектов федерации, которые должны предоставить выпускникам гарантии трудоустройства. По самым дефицитным направлениям (ординатуры) предлагается установить почти 100-процентное целевое обучение.

12:35 Нужно завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Президент просит «ОНФ взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов».

12:33 Президент рассказал об увеличении продолжительности жизни в стране — до 73 лет в прошлом году, что на восемь больше, чем в 2000-м. «Значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения», — сказал Путин.

12:31 Каждый год в вузах должно увеличиваться число бюджетных мест, в первую очередь в регионах и там, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Источник фото: телеканал «360»

12:29 Путин предложил за счет федерального бюджета ввести дополнительную плату классным руководителям — пять тысяч рублей, с 1 сентября. При этом региональные выплаты классным руководителям сохранят.

«Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная работа, связанная с воспитанием детей, — это огромная ответственность. <…> Классный руководитель — это воспитатель, а это федеральная функция», — объяснил президент.

12:28 В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школьников — почти на шесть миллионов больше, чем в 2010 году.

12:26 Путин объясняет смысл принимаемых мер. Это создание в стране «стройной, масштабной и эффективной работающей системы поддержки семей».

В России растет большое поколение — ребята сейчас ходят в детсад, учатся в школах. Важно, чтобы они восприняли подлинные ценности многодетной семьи: это радость, счастье, связь поколений, где уважение к старшим и забота о детях объединяют, дают чувство защищенности и надежности Владимир Путин.

12:23 Всем школьникам с первого по четвертый класс предоставят бесплатное горячее питание. Путин говорит, что начать вводить эту меру должны уже 1 сентября этого года и ввести во всех школах до 1 сентября 2023 года. Источники финансирования — федеральный, региональный и местный бюджеты.

12:19 Материнский капитал продлят до 2026 года и увеличат на 150 тысяч рублей до 616 617 при рождении второго ребенка. С 1 января при рождении первенца маткапитал составит 466 617 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет вложить с помощью государства в решение жилищной проблемы свыше миллиона рублей», — добавил Путин.

12:16 Для тех, у кого низкие доходы, будет поддержка. Это регулярные выплаты, содействие при трудоустройстве, но граждане тоже должны трудоустраиваться и ответственно относиться к воспитанию детей.

12:15 Поначалу это будут выплаты в размере 5,5 тысячи рублей, а со следующего года они будут равняться сумме прожиточного минимума — 11 тысячам рублей. Для этого придется корректировать федеральный бюджет.

12:14 Путин предложил делать ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет включительно. Действовать должно уже с 1 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Достаточно подать заявление и указать доход. Путин призвал сделать процедуру максимально доступной для граждан и оформить возможность дистанционно оформлять.

Источник фото: телеканал «360»

12:13 Путин заявил, что с января этого года семьи будут получать на первых и вторых детей ежемесячные выплаты до трех лет. Размер выплаты будет зависеть от прожиточного минимума конкретного региона.

12:08 Путин говорит о демографическом спаде 90-х и приводит цифры. В 2019-м суммарный коэффициент рождаемости в России стал 1,5 — для страны это мало. «Для сравнения, 1,3 было в 1943 году во время Великой отечественной войны, еще хуже было в 90-х — в 1999 1,16», — сказал президент. В 2024 году коэффициент должен быть 1,7.

Каждый наш шаг, новый закон, госпрограмму должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета — сбережение и приумножение народа России Владимир Путин.

12:07 Содержательную часть президент начал с демографии: «Судьба России и историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Сколько детей родится в семьях — через год, пять, 109 лет, какими вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут опорой в жизни».

12:06 Путин отметил, что впервые послание — в начале года

Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные и технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентир — в нацпроектах, реализация которых требует нового качества госуправления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами Владимир Путин.

Источник фото: телеканал «360»

12:05 Послание начинается. В зал «Манежа» заходит президент России Владимир Путин.

Владимир Путин уже в третий раз обращается к Федеральному собранию вне Кремля. Впервые президент выступал в выставочном зале «Манеж» в 2018 году, а в 2019-м послание звучало в Гостином дворе.

Обращение Путина будут транслировать федеральные каналы и радиостанции. Его покажут по всей стране: на Эльбрусе, стадионах, фасадах домов, в кинотеатрах, можно послушать в маршрутках и автобусах. При поддержке Роскосмоса показ организовали также на МКС.

Послушать послание президента традиционно приглашают не только членов парламента. В этот раз гостей будет около 1300 человек: это руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, крупнейших СМИ, госкомпаний.

Содержание послания традиционно держится в секрете до момента оглашения. Самое короткое послание Путина было в 2004 году и длилось 47 минут. Самое длительное — в 2018 году, 1 час 56 минут.