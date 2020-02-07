Хорошая видимость и снижение аварийности. Подмосковные дороги стали светлее

Подмосковные дороги стали светлее и безопаснее — на них установили около 180 километров новых линий наружного освещения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Фонари озарили опасные участки и дороги с интенсивным движением в 26 муниципалитетах региона. По словам министра, подключить все новые линии освещения в полном объеме планируется до конца первого квартала 2020 года.

«Новые линии освещения улучшат видимость на потенциально опасных участках, подъездах к крупным населенным пунктам, дорогах с высокой интенсивностью движения и повысят безопасность движения в среднем до 50%», — добавил Алексей Гержик.

В Волоколамском городском округе подключили около 13,3 километра новых линий наружного освещения на двух региональных дорогах: Суворово — Волоколамск — Руза, проходящей на территории деревень Кашино, Становище, Солодово, Шульгино и сел Рюховское и Осташево; и автодороге Афанасово — Львово — Ханево, проходящей через село Ильинское.

Новые линии длиной 4,5 километра загорелись на трех региональных дорогах Дмитровского городского округа: в Орудьеве и Жуковке на дороге Дмитров — Орудьево — Жуковка; на подъезде к «Агромехсервису» вблизи деревень Подмошье, Зверково и поселка Горшково, а также на двух участках автодороги Хлебниково — Рогачево между деревнями Свистуха и Ивлево, а также вблизи села Храброво.

На трех участках Егорьевского шоссе в городских округах Егорьевске и Шатура ввели в эксплуатацию уличное освещение вблизи населенных пунктов Станинская, Бармино и Самойлиха.

В городском округе Шатура подключили освещение на дороге Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха вблизи деревни Новосидориха и на подъезде к деревне Кузяевская. В Зарайске подключено 4,5 километра новых линий: в деревне Астрамьево на дороге Зарайск — Клин — Бельдин — М-5 «Урал», в деревне Мендюкино на дороге Зарайск — Богатищево, в деревне Кобылье на дороге Зарайск — Кобылье.

В городском округе Истра линии освещения подключили на восьми участках дорог регионального значения: на Волоколамском шоссе вблизи ж/д станции «50 километр», у ЖК «Малая Истра», между деревнями Ядромино и Дуплево, вблизи Курсаковской школы, у деревни Антоновка. На дороге «Волоколамское ш. — д/о „Чехова“ — Крючково» светлее стал участок между поселком Пионерский и деревней Крючково. На автодороге «Истра — Вельяминово — Давыдовское» подключены два участка от деревни Крючково до КП «Давыдовское», еще 600 метров освещения подключено у д. Глебово.

В Ленинском городском округе светлее стало на улице Липовая в деревне Дроздово и на участке Расторгуевского шоссе от поселка Леспаркхоз до границы с Подольском. Дорога проходит мимо поселков Лопатино, и Суханово. В городском округе Луховицы подключили порядка 2,5 километра освещения: на дороге «Зарайск — Клин — Бельдин — М-5 Урал» с 25,1 по 25,3 километра и с 29,1 по 31,6 километра в селе Григорьевское.

В Наро-Фоминском городском округе подключили 14 участков наружного освещения на дорогах регионального значения: «Верея — Медынь — Вышегород» вблизи СНТ «Осень» и деревни Новоборисовка; «Верея — Медынь» вблизи СНТ «Протва»; «Нара — Таширово — МБК» вблизи деревень Пашково, Большие Горки, садовых товариществ «Очаковец», «Гном»; «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка» вблизи СНТ «Коммунар», деревень Горчухино, Ерюхино и села Атепцева, а также на дорогах: «Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново» от Наро-Фоминска, до деревни Алексеевка, вблизи СНТ «Березка-68» и «М-1 „Беларусь“ — Верея» вблизи деревни Митяево.

В городском округе Серебряные Пруды освещение подключили на дороге «Серебряные Пруды — Венев» с 16,1 по 18,7 километра, в деревне Александровка, а также на трассах «Серебряные Пруды — Митякино — Серково — Б. Коровино», граничащей с Рязанской областью, и «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая», граничащей с Тульской областью.

В городском округе Серпухов освещение загорелось в деревне Лукьяново на участках дорог «Ланьшино — Михайловка — Селино — Пущино» и «Лукьяново — Птицесовхоз». В Солнечногорске подключили новую линию освещения длиной порядка 2,8 километра на Пятницком шоссе в населенных пунктах Светлые Горы, Новое и Старое Аристово, Юрлово.

В Талдомском городском округе загорелись 4,4 километра новых линий на дорогах: «Береговское — Полутьево», «Талдом — Нерль — Маклаково — Бобровниково», «Береговское — Полутьево», «Талдом — Темпы».

Строительство наружного освещения реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году на региональных дорогах построили порядка 320 километров линий наружного освещения. Это позволяет повысить безопасность участников дорожного движения и уменьшить количество аварий.